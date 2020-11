Un ingeniero químico aclara quiénes tendrían que ser los primeros en vacunarse: "Es una alternativa..."

Jorge Rodríguez, ingeniero químico y profesor en la universidad Khalifa de Abu Dabi, explica en 'TRECE Al Día' el estudio que han realizado con el objetivo de verificar qué grupos de la población deberían ser los primeros en vacunarse contra el coronavirus. El ingeniero químico expone que: “El estudio que hemos realizado nosotros es un estudio que se centra únicamente en la población general, en el modelo hemos incluido los grupos de población general por edades, lo que no incluye el estudio es los grupos especiales, es decir, personal sanitario o grupos de alta vulnerabilidad”. El profesor justifica que: “Si tuviésemos información detallada y los hubiéramos incluido, estoy seguro de que habrían salido los primeros para recibir la vacuna”.

El ingeniero químico declara que: “Es en el resto de grupos, en la población general, dónde si vemos muy claro que si vacunamos primero a aquellos que son los más transmisores, aquellos que tienen más interacciones sociales diarias, es cuando vemos el impacto, ese corte a la curva exponencial, si somos capaces de cortarla vacunando a los principales transmisores es dónde vemos ese resultado mucho más positivo en respecto al número de fallecimientos proyectados que si vacunáramos simplemente por mortalidad, como es el caso de la edad ahora mismo”.

El profesor señala que: “Nosotros hemos simulado decenas de posibles escenarios, los números exactos dependen siempre de los números que nosotros introducimos en los modelos matemáticos, cuando no tenemos toda la información pues evidentemente intentar acertar el número es jugar a la lotería”.

Sin embargo, argumenta el ingeniero, “lo que si hemos obtenido claro en todos los casos es que resulta siempre mejor el número de fallecidos el empezar a vacunar por aquellos grupos que sean más interactivos, independientemente de su edad”.

Frente al plan de vacunación del Gobierno y la extendida idea de priorizar en la vacunación al personal sanitario y al personal de riesgo, el profesor en la universidad Khalifa de Abu Dabi afirma que: “Entiendo que el Gobierno de España no hará algo muy diferente a lo que están haciendo el resto de gobiernos europeos y que será el criterio al que llegarán los grupos de expertos que han estado en toda Europa decidiendo este asunto. A nosotros, como científicos, lo que solemos hacer es publicar el anuncio en una revista científica y una vez revisado, comunicarlo a la prensa. Lo publicamos hace un mes y la revisión está tardando, y dada la urgencia del asunto, lo hemos querido comunicar ya”.

El profesor explica el objetivo del modelo estudiado y expone que: “A mí lo que me gustaría es que este punto de vista alternativo forme parte del proceso de decisión que se está llevando no sólo en España si no en el resto de Europa, por eso hemos querido hablar con los medios”.