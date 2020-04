La Iglesia frente al coronavirus

La pandemia nos ha cambiado a todos y la Iglesia se ha adaptado ofreciendo todos sus recursos. Cada una de las 70 diócesis que existen en nuestro país ha puesto en marcha diferentes acciones que pueden consultarse en la web de la Conferencia Episcopal Española. En Toledo, ofrecen la misa en directo via streaming, han puesto sus instalaciones a disposición de las autoridades, ofrecen asistencia telefónica a los enfermos, en Barcelona ofrecen asesoría jurídica y familiar, y auto cuidado para sanitarios. En "TRECE al día", hablamos con Josetxo Vera de la Oficina de Información de la CEE. "La Iglesia se está adaptando como todos para poder seguir siendo Iglesia 24H al día, 7 días a la semana. Fuimos incorporando a la página web de la CEE las acciones que se la Iglesia estaba poniendo en marcha debido al coronavirus. Todo ese esfuerzo que la Iglesia ha desplegado para darse aún más. Cuando llegamos a más de 300, hemos creado una web propia con todas estas actividades, que puede ser actualizada por cada una de las diócesis. El objetivo es hacer visible una realidad, para que alguien pueda consultar lo que se está haciendo en su diócesis.. Muchas veces la Iglesia no se preocupa por contar lo que hace y es necesario hacerlo para facilitar la búsqueda por parte de los fieles". Sobre cómo será el futuro de la Iglesia, Josetxo Vera explica "Habrá que pensar cómo son la catequesis en el futuro, cómo hacer el comedor social. Hacen falta muchas manos. Es una cuestión no sólo de dinero, sino de disposición, pero la Iglesia no puede parar. Ahora es una Iglesia de templos cerrados, pero de corazones abiertos. En cada lugar en el que exista un cristiano, tiene que haber alguien para anunciar el Reino de Dios con su actividad, con su vida diaria, y esa es una labor a la que todos estamos llamados".