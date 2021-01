Gay de Liébana analiza la tasa de paro juvenil en España tras la intervención de Sánchez en el Foro de Davos

José María Gay de Liébana, economista, analiza en 'TRECE Al Día' la intervención del presidente Pedro Sánchez en el Foro de Davos y la tasa de paro juvenil en nuestro país. El profesor de economía expone que “creo que aquí no hay voluntad en estos momentos, por más que se diga en el Foro de Davos, de arreglar el asunto del paro juvenil”. Y señala que éste pone de manifiesto que “la escolarización no funciona bien, el abandono escolar y el fracaso escolar no van bien, y que nos falta la formación profesional y que la economía española no tira y los jóvenes son el futuro, por eso hay que cuidarlos”.

Frente a la solución propuesta por Pedro Sánchez para reducir el paro juvenil siendo ésta invertir en energías verdes, el profesor critica que “estamos solucionándolo todo con los 140.000 millones de euros que tienen que llegar desde Bruselas y que yo cada vez creo que van a llegar menos”. Gay de Liébana defiende que “para generar tanto empleo en energías verdes, necesitamos a gente que esté cualificada y hoy por hoy, uno de los problemas que tenemos es el tema de la infra cualificación, es decir, que no tenemos a gente lo suficientemente formada”. Y cree que lo que hay que hacer es “meterse en las causas estructurales”.

“Creo que aquí no hay voluntad en estos momentos, por más que se diga en el Foro de Davos, de arreglar el asunto del paro juvenil”

España es el país de la OCDE con mayor tasa de desempleo juvenil y comparándolo con Alemania, que tiene apenas un 6% de paro juvenil, el economista justifica que “en Alemania, más del 50% de la gente que trabaja lo hace con formación profesional, no con formación universitaria”. Y afirma que “al margen de esto, cada año entre unos 500 o 600 mil jóvenes se incorporan a la formación profesional, compuesta por estudio y trabajo en empresas. Esto deriva en cuando los jóvenes terminan de trabajar en la formación profesional y han aprendido, la empresa le ofrece un puesto de trabajo”. El profesor expone que “en este sentido, la industrialización de un país es determinante, y en España tenemos muy poca, el 11% de manufactura sobre el PIB, vamos a los servicios”.