Exdirectivo de la OMS alerta de que es "imprescindible y urgente" aplicar el confinamiento domiciliario

Daniel López Acuña, exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud, ha analizado en 'TRECE al día' la preocupante situación a la que se enfrenta España ante el aumento de contagios de la covid-19: "Es imprescindible y urgente aplicar el confinamiento domiciliario, lo digo porque estamos ante una evolución vertiginosa del crecimiento de la incidencia, ayer tuvimos 55.000 nuevos contagios, hoy ha habido 18.000".

López Acuña ha añadido que "estamos ante una enorme presión asistencial con una ocupación muy elevada de las camas y de las UCI, y estamos en un incremento de los fallecimientos. Otros países no han dudado en optar por el confinamiento domiciliario, buena parte de Europa lo está haciendo. Deberíamos de reflexionar muy seriamente, no esperar, no hay qué esperar, el tiempo es esencial y hay que actuar con un criterio puramente epidemiológico".

El experto en materia de sanidad cree que "si uno se asoma a cualquier hospital o UCI verá la severidad de lo que está ocurriendo. Esperar es solo dejar que se haga más grande la bola de nieve. Tenemos que actuar y emprender la acción que va a doblegar y detener la curva. En estos momentos se nos han atado las bazas, hay que usar la carta del confinamiento domiciliario".

Para el doctor López Acuña, "el confinamiento más ligero o relajado domiciliario que se ha adoptado como en Francia por ejemplo, incluye la actividad escolar. Lo podemos emprender así, sabemos que hay que evaluarlo muy bien a medida que evolucione, si en la actividad escolar da lugar a brotes y contagios, habrá que restringirla, y esto lo debemos tener muy claro y plantearlo. En estos momentos lo que nos vendría mejor es este confinamiento que permite la acción laboral y escolar, pero restringe la interacción de las personas en lugares donde se reúne mucha gente".

Por último, Daniel López Acuña ha señalado en 'TRECE al día' que no necesitamos hacer un confinamiento de tres meses como el de marzo a junio. Si lo hacemos de dos a cuatro semanas, vamos a poder tener impactos importantes, pero por supuesto después del confinamiento habrá que respetar las reglas y no hacer lo que hicimos de “barra libre” en el verano. El confinamiento debería ser en toda España. Si se quiere adoptar una fórmula que deje fuera algunas Comunidades Autónomas, se puede hacer sabiendo que estas corren el riesgo de llegar a la situación de las otras. Lo que no podemos evitar es tomar la decisión de que hay que ir hacia medidas más drásticas".