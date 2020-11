¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de hacer test de detección de la COVID-19 en las farmacias?

Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, y José Luis Cobos, Vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España, analizan en 'TRECE Al Día' las ventajas y los inconvenientes de que se realicen los test de detección de coronavirus en las farmacias.

Por un lado, Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, se posiciona a favor y expone que: “La realización de test rápidos, ya sean antígenos, serológicos o los nuevos que vayan a llegar, ya se está haciendo en las farmacias en otros países, y si nos hubieran hecho caso, no iríamos otra vez al final de la cola”.

El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos cree que se debería permitir realizar los test a los farmacéuticos y que “todas las pegas técnicas que se quieran poner a la realización de los test, las veo como excusas que impiden que podamos avanzar hacia una solución”.

Luis de Palacio señala que: “Ahora mismo las farmacias están muy preparadas y hay muchas que están tremendamente preparadas, y por supuesto, mejor dotadas que en los domicilios dónde ya se están haciendo estas pruebas o en los propios asientos del coche de las personas. Las farmacias tienen gestión de residuos, tienen posibilidad de circuitos, aireación, contamos con EPIs, con profesionales muy cualificados… creo que no debería haber debate, lo que deberíamos es ponernos manos a la obra cuanto antes para resolver este problema juntos”.

Ante uno de los inconvenientes que presenta el Vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España, que es la desvinculación de la sanidad pública, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos defiende que: “Las farmacias en España estamos perfectamente coordinadas con los sistemas de salud” y justifica que: “Las complicaciones pueden ser técnicas solamente, y se pueden resolver perfectamente. No solamente las oficinas de farmacia, hay otros sanitarios que pueden ayudar, pueden ayudar los odontólogos e incluso los fisioterapeutas, todos los que estamos actualmente tratando pacientes y viéndolos todos los días, que somos sanitarios a pie de calle, deberíamos poder ayudar. A mi no me convencen para nada las excusas de que tiene que restringirse al tema público el tema de la realización de los test, creo que esto es un problema de toda la sociedad. Y nosotros llevamos reivindicando mucho tiempo que la sanidad es global y la salud de las personas es integra, las personas lo que quieren es curarse, sin importar sin es público o privado. Nosotros somos complementarios, necesarios actualmente y estamos a disposición”.

Ante los costes que supondría llevar a cabo la realización de test en las farmacias, el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos opina que: “Costes tiene todo, cada día que pasa que están los comercios cerrados y cada día que pasa que muere gente, los costes son enormes y nos estamos preocupando de cuáles serían los costes en oficina de farmacia o en administraciones públicas” y explica que los costes en las oficinas de farmacia serían inferiores porque “los profesionales ya están formados, la estructura hecha y ya tenemos la logística”.

Por otro lado, José Luis Cobos, Vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España, se muestra en contra y declara que: “Entendemos que la farmacia no es el sitio adecuado para hacer los test antígenos, para poder hacer este tipo de pruebas hay que tener una serie de circuitos y una serie de ámbitos dónde el profesional tiene que estar vestido de una determinada forma, hay que establecer unos circuitos de sucio y de limpio, hay que comunicar en la historia clínica esos resultados, en definitiva, hay que cumplir una serie de cuestiones que la normativa hoy en día no permite que la farmacia sea el lugar idóneo para poder hacerlo”.

Para el Vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España, la solución es “volcar los esfuerzos en el sistema público que tenemos” y justifica que es en el sistema público dónde “se ha demostrado que hay determinados ámbitos dónde se pueden hacer esas pruebas masivas que se han estado haciendo y no utilizar unos establecimientos privados, que habrá que abonar de alguna forma, es decir, va a tener un coste adicional de lo que en las arcas públicas se está destinando a la pandemia. Por lo que entiendo que sería mucho más factible reforzar los sistemas que tenemos y no abrir nuevos canales, que como digo, no es el lugar adecuado porque no todas las farmacias son iguales”.

José Luis Cobos señala que la realización de estos test “no se trata solamente de hacer una prueba sin más” y explica que: “Esto tiene que estar dentro del ámbito de la asistencia sanitaria que prestan los centros de salud, una farmacia no es un centro de salud, no está catalogada como ello”.

Ante los costes que esto supondría, el vicesecretario General del Consejo General de Enfermería de España expone que: “No entiendo que esto sea un ahorro, y que desmientan si esto va a ser gratuito y que no va a tener que pagar nada ni la administración ni la población” y frente a la comparación con otros países haciéndolo, justifica que: “No todos los países estamos en la misma situación frente a la pandemia ni tenemos el mismo sistema sanitario”.