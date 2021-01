El economista Marc Vidal analiza la prolongación de los ERTE y la gestión de los fondos de la Unión Europea

Marc Vidal, analista económico, analiza en 'TRECE Al Día' la situación económica actual de nuestro país y la prolongación de los ERTE. En primer lugar, opina sobre la situación de la pandemia en nuestro país y expone que “quiero confiar en que la campaña de vacunación se va a ir ajustando y acelerando a medida que vayan llegando otras vacunas y que la cantidad de vacunas que llegan a nuestro país sean suficientes como para coger un ritmo, que si analizamos la capacidad de vacunación de este país, no sería tan difícil llegar a la temporada de verano con un buen número de personas vacunadas”.

Respecto a la prolongación de los ERTEs hasta el 31 de mayo, el economista manifiesta que el problema es “no haber ejecutado ayudas directas a las empresas para poder intentar mantener de alguna manera el modelo productivo intacto, aunque no funcionase, y ya no se puede hacer, ya no hay dinero”. Marc Vidal afirma que “este país tiene un motor económico que es el turístico y hay que salvaguardarlo de alguna manera”.

El analista económico declara en TRECE que “lo que pasa es que al final todo el mundo se agarra a un clavo ardiendo, y los ERTE de alguna manera son ese clavo, pero no son más que un amortiguador bastante complejo de aceptar” y justifica que “la gran mayoría de las personas que todavía están en ERTE, están en ERTE de una empresa que probablemente no abra, y si abre va a abrir en unas condiciones tremendamente deterioradas”. En relación a los 170.000 millones de euros provenientes de la Unión Europea que nuestro país va a recibir, el economista señala que el problema es que “la Comisión Europea le dijo a España que tenía que presentar proyectos y modelos de inversión y que todas las reformas que hiciera tendrían que venir sujetas a esos hechos y hay un artículo en ese proyecto que dice que, si no se cumple con dichas reformas, no va a haber desembolso”.

El economista declara que “las reformas están encaminadas a crear una economía mucho más ágil, más eficaz, más moderna y más tecnológica, y no se hasta que punto este Gobierno entiende lo que significa”. Y critica que “cuando al Gobierno le dicen que o hacen esto o no hay desembolso, ¿en qué están pensando cuando hacen lo contrario?”. El analista económico defiende que la cuestión es que “independiente de cual es el plan de algunas de las reformas que se han llevado a cabo, el caso es que algunas van a tener que ser eliminadas o modificadas, y nadie es capaz de sonrojar al Gobierno diciéndoles que estamos pendientes de que llegue el dinero de Europa pero que ese dinero va sujeto a una serie de circunstancias”.