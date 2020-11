Consultor político: "Donald Trump está creando un relato para poder decir 'Yo no perdí, me la robaron'"

Roberto Izurieta, consultor político, analiza en 'TRECE Al Día' las elecciones en Estados Unidos y la posición adoptada por Donald Trump ante la derrota frente a Joe Biden. El consultor político expone que: "Donald Trump tiene una historia de no reconocer sus derrotas y esto no tiene por qué ser distinto, están creando un relato a través del cual él pueda decir 'Yo no perdí, me la robaron'".

El consultor político explica que: "Son rarísimas las elecciones dónde se gana con el 70-80%, pienso que la mayoría de los votantes de Donald Trump no le votaron no porque no les guste su temperamento ni su actitud de confrontación si no que su preocupación era mucho mayor por la economía en el caso de la pandemia".

Ante el rechazo a la derrota por parte del presidente Donald Trump y el requerimiento de una investigación de las elecciones y los votos, el consultor político Roberto Izurieta justifica que: "Técnicamente, Donald Trump está en su derecho, pero sería complicar un proceso que en estas circunstancias de pandemia y crisis económica deberían ser lo más ordenados posibles".

El consultor político señala que: “No veo una actitud de caballero por parte de Trump de asistir al mandato de Biden, ir juntos en el auto y una serie de tradiciones, necesita una aceptación de hechos de la realidad y empezar a acelerar los procesos de transición, cuando más lo necesitamos los procesos se van a retrasar, pero el resultado va a seguir siendo el mismo”.