Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid: "Con la demagogia de Sánchez no se puede atacar al virus"

El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha explicado en 'TRECE al día' las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno regional a partir de la finalización del estado de alarma en la comunidad y ha pedido responsabilidad a Pedro Sánchez, a quien señala de ser el único responsable de recurrir a este mecanismo por no haber querido reformar la Ley cuando formaciones políticas como el Partido Popular se lo pidieron encarecidamente meses atrás.

"Quien va a decidir el ámbito territorial del estado de alarma es el Gobierno de la nación que es a quien compete. El único responsable de tener que acudir al estado de alarma para restringir la movilidad nocturna, es el presidente Sánchez. En agosto, el PP registró una reforma de la ley de medidas especiales de sanidad pública de 1986, que si se hubiera aprobado, permitiría ahora restringir el derecho de la libre circulación para evitar los movimientos, reuniones y fiestas nocturnas. Pablo Casado se lo pidió en abril a Pedro Sánchez, pero no quiso. Por eso hoy el único responsable de que las comunidades autónomas tengan que pedir este instrumento, es él", ha afirmado el consejero.

Además, Enrique López ha añadido que "como Sánchez no ha querido reformar la ley que nos permitiría a las comunidades autónomas adoptar medidas sin recurrir al estado de alarma, tendrá que acometer la declaración él.Parece que Sánchez está abonado al estado de alarma, le gusta, no quiso buscar alternativas".

Con respecto a la gestión que realizó en la región hace un mes, el consejero López ha afirmado estar satisfecho y compara el modelo de actuación al de grandes ciudades del mundo: "En la Comunidad de Madrid tomamos las medidas y estamos satisfechos con decidir atacar las zonas de mayor incidencia, nos criticaron mucho, pero hacemos lo que hace Berlín o Nueva York. El Gobierno nos irrumpió, nos retiró nuestras competencias, nos declaró el estado de alarma abandonando las restricciones que teníamos por zonas. Es el momento de que Sánchez sea consciente y leal, porque la demagogia es libre.Contra el virus no se puede actuar con demagogia como hiieron Sánchez e Illa contra la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos deben entender que son responsables, no podemos poner un policía en la puerta de cada casa y establecimiento. Estamos a tiempo de que se reformara la ley".

El representante del Gobieno regional señala que "en Madrid, la situación sigue siendo grave, pero estamos en situación de bajada afortunadamente, hace un mes tenía 26.000 casos semanales y ahora estamos en menos de 13.000, y otras comunidades autónomas están subiendo. Piden el estado de alarma para restringir la movilidad nocturna. En Madrid hemos aprobado hoy órdenes en la línea de restringir la actividad económica a partir de las 00:00 para que el ciudadano no tenga nada mejor que hacer que ir a su casa. Hay que actuar contra botellones y fiestas ilegales, y confiar mucho en la responsabilidad individual. Al igual que Sánchez es el responsable de que acudamos al estado de alarma, muchos ciudadanos son responsables de haber llegado a esta situación porque se toman a la ligera el virus, no se dan cuenta de que en esas reuniones y fiestas se producen infinidad de contagios, casi el 30% en ambientes juveniles".

"Nosotros no hemos pedido la restricción de movilidad para toda la comunidad, sino para zonas básicas de salud que superan una incidencia cada vez menor, vamos actuando sobre esas zonas que tienen alta incidencia pero cada vez son menor que hace un mes", explica el consejero de Interior regional. "No pedimos más a los jueces que lo que pedimos hace un mes. Las actividades de restricción económica no requieren ratificación. Los jueces de toda España, en todas sus resoluciones están introduciendo una cláusula en la que piden al Gobierno de España que por favor reformen las normas y nos doten de instrumentos jurídicos, y se lo hemos ofrecido a Sánchez. Recurrimos al estado de alarma solo porque Sánchez lo ha querido".

Para tranquilizar a los ciudadanos y despejar una de las incógnitas más repetidas, el consejero ha explicado que "de momento no se multa, se limita la actividad económica, queremos que a partir de las 00:00 ningún ciudadano se pueda concentrar, pero sí puede pasear o sacar al perro, eso no produce contagios. La salud es primordial, estamos protegiendo la vida de los ciudadanos, pero no podemos tomar medidas que ahoguen la economía y nos lleven al caos social. Muchas personas no están yendo al médico, a las consultas ordinarias. España tiene un sector potentísimo en toda Europa, y es el que está padeciendo más consecuencias y está generando una grave crisis económica. En ese binomio hay que adoptar medidas que no ahoguen la economía".

Por otra parte, Enrique López ha apelado a la responsabilidad individual: "Lo prudente es que evitemos las interrelaciones sociales no necesarias, debemos evitar viajes lo máximo posible por responsabilidad individual. En los colegios, centros de trabajo y transporte se está produciendo una baja tasa de contagios. Donde más incide es cuando nos quitamos la mascarilla, nos relajamos, cuando estamos con amigos y familiares, gente que va a fiestas con muchas personas, y esto se produce especialmente por la noche. Los jóvenes se contagian de forma masiva y trasladan el virus a las personas mayores. Sería positivo restringir la movilidad por la noche, queremos evitar esto".