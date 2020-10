Bosch, economista: “Recuperar 800.000 puestos de trabajo si antes has perdido otros, no es crear empleo"

Joan Josep Bosch, economista, expone en 'TRECE al día' su opinión sobre el plan de recuperación económica que propone Pedro Sánchez. El economista defiende que: "No estamos hablando de medidas coyunturales o puntuales, si no que aprovechan la pandemia y la situación para hacer un cambio radical de mentalidad y por tanto las medidas que se proponen son absolutamente estructurales con un cambio de modelo en todos los sentidos y hacer un nuevo enfoque en reforzar las estructuras del Estado y pensar incluso en otro tipo de economía".

Analizando el plan de recuperación económica con la propuesta de creación de empleo por parte del Gobierno, Joan Josep Bosch critica que: “Recuperar 800.000 puestos de trabajo si previamente has perdido otros tantos, no es crear nuevos puestos de trabajo".

Centrándose en la parte medioambiental del plan de recuperación económica de Pedro Sánchez, el economista Joan Josep Bosch declara que: “La transición que se necesita no es para volver otra vez a la senda de crecimiento, si queremos evitar que se deteriore el clima lo que hay que empezar a plantearse en una nueva transición es hablar de la palabra 'decrecimiento' y esa transición es absolutamente necesaria y la haremos tanto si queremos como si no porque el planeta no va a negociar con nosotros”.

El economista resalta la importancia de acabar con el concepto de “crecimiento económico permanente” si queremos seguir viviendo en el planeta finito que vivimos. Joan Josep Bosch señala que la transición necesaria, y que “el enfoque que le da el Gobierno, desde este punto de vista, es correcto".