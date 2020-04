Auditor de hostelería: "Se cerrarán hasta 90.000 negocios de restauración como no se reaccione rápidamente"

"Este plan se ha hecho con rapidez, sin pensar y sin consultar a los hosteleros. La hostelería representa más del 6% del PIB, es un negocio clave en el país que factura más de 120.000 millones de euros al año". "¿Cuántas mesas tienen en las terrazas? ¿A quién se la ha ocurrido que pueden mantener 4 de 12 mesas? Sus márgenes de beneficio más bajos que la media, un 6% cuando media nacional es del 13%. Y más del 50% de la hostelería del país no pueden soporter más de 2 meses de gastos operativos fijos.Los hosteleros queremos abrir garantizando que no haya riesgos, pero con un porcentaje de ocupación que sea rentable y seguro. No se habla de garantías económicas para nuestro sector. Se van a cerrar de 70.000 a 90.000 negocios de restauración como no se reaccione de forma rápida. Hay que crear garantías económicas.