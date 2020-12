La Asociación Española de Vacunología revela en TRECE las claves de la vacuna contra la covid-19

Jaime Jesús Pérez, portavoz de la Asociación Española de Vacunología, analiza en 'TRECE Al Día' la actualidad del plan de vacunación contra el covid en nuestro país. Ante la inmunidad como objetivo de la vacunación, el vacunólogo afirma que “la inmunidad se va adquiriendo de forma progresiva, lógicamente no es un paso de no estar protegido nada a estar protegido 100%”.

El médico explica en TRECE que en principio, “lo que se ha visto es que a partir del día 15 mas o menos de la primera dosis empezamos a tener una inmunización parcial y la protección optima la obtenemos a partir del séptimo día después de la segunda dosis”. Sin embargo, España ha superado los 50.000 muertos por covid y el vacunólogo expone que ahora mismo hay que “tomar todas las medidas de protección debidas porque, aunque estamos con las herramientas con las que nos gusta luchar contra las enfermedades infecciosas, que son las vacunas especialmente, hay que tener en cuenta que todavía no tenemos a la población vacunada ni inmunizada, con lo cual no podemos relajarnos nada y no podemos volver hacia atrás”.

Respecto a la inmunidad de rebaño y cómo alcanzarla, el portavoz de la Asociación Española de Vacunología expone que “para alcanzar la inmunidad de grupo de esta enfermedad, por las características de transmisibilidad que tiene, se habla de tener inmunizada a la población entre un 70 u 80%, es decir, todavía cifras muy altas y muy lejanas. Como se sabe, estamos muy lejos por la inmunidad natural de conseguir ese dato y tendremos que conseguirla mediante la vacuna”. Y justifica que “esto no es una cuestión que pasemos de 0 a 100, lógicamente hay mayor inmunidad, aunque no sea una inmunidad de grupo total, cuando tienes un 50% de la población vacunada que cuando tienes un 25%, es una cuestión progresiva pero el óptimo se considera entre ese 70 y 80%”.

En relación a la seguridad de la vacuna, el médico especialista en Medicina Preventiva defiende que esta vacuna “se ha probado en ensayos clínicos con 40.000 personas, en concreto en el grupo de vacunados 22.000 personas, y para que nos hagamos una idea, tenemos vacunas en el calendario vacunal infantil con 10.000 personas, y hay muchos medicamentos que tomamos de forma más o menos habitual que los ensayos clínicos la seguridad se mide en 10.000 personas o incluso menos”. Y señala que “las vacunas son medicamentos muy seguros porque hay que tener en cuenta que se administran a una persona sana, y la seguridad es un componente fundamental de las vacunas”.

Por último, el portavoz de la Asociación Española de Vacunología concluye explicando que “si conseguimos tener a todos nuestros mayores vacunados, habremos dado un salto de gigante para el control de esta enfermedad y para que el sufrimiento que nos está causando deje de causárnoslo, eso es lo más importante”.