El analista político José María Brunet opina en TRECE sobre la candidatura de Salvador Illa en Cataluña

José María Brunet, analista político, opina en 'TRECE Al Día' sobre la candidatura del ministro Salvador Illa en Cataluña. El periodista manifiesta que, en este tipo de operaciones, “para que puedan tener alguna perspectiva de éxito, tienen que por su propia naturaleza ser muy discretas”. Por tanto, cree que “la sorpresa ha sido relativa porque era una persona bien situada, la sorpresa cabe porque dejar el Ministerio de Sanidad en estos momentos también es una operación que a su vez entraña algún riesgo, pero creo que es un riesgo asumido y calculado por Pedro Sánchez que entiendo que es quién ha puesto más interés en este cambio. De manera que me parece que abre expectativas interesantes para las elecciones en Cataluña y que el combate político con el nacionalismo radical o con el independentismo va a ser muy duro y que Illa tiene posibilidades ciertas”.

El analista político declara en TRECE que cree que este cambio se debe “al interés muy elevado por parte del Partido Socialista en tener un resultado que no solamente sea aceptable, si no que le permita tener expectativa de Gobierno en Cataluña, creo que el PSC ha fluctuado mucho en expectativas electorales en los últimos años y tuvo retrocesos importantes, tocó fondo, creo que la presentación de una persona que ya es muy conocida no solo en Cataluña, si no que tiene un nombre hecho en la política española, pretende sobre todo atender a una urgencia, que es dejar la sanitaria por la estrictamente política para hacer un buen resultado en Cataluña, y creo que lo puede obtener”.

"No creo que sea casual que se juegue ahora con un ministro, poniendo sobre la mesa su candidatura, con la dinámica paralela de la cuestión del indulto"

Respecto a las expectativas creadas de cara a las próximas elecciones en Cataluña, el periodista José María Brunet manifiesta que “las expectativas del PSC, encabezadas de nuevo por Iceta, probablemente era difícil que pudiera dar un tirón para arriba, ahora aconsejaba el buscar un candidato nuevo y que pudiera abrir expectativas diferentes y nuevas”. Y señala que “no creo que sea casual que se juegue ahora con un ministro, poniendo sobre la mesa su candidatura, con la dinámica paralela de la cuestión del indulto, apostaría fuerte a que el Gobierno, a pesar de lo que diga Pedro Sánchez, el indulto no lo va a mover antes de las elecciones”. Por tanto, expone el analista político, en las elecciones “tendremos un candidato que viene de un ministerio y que es una persona de talante moderado, que intenta hacerse con el bastón de mando de la gobernabilidad en Cataluña, frente a candidatos de partidos cuyos principales dirigentes están o fuera de España, o en prisión. Para una Comunidad Autónoma que está ansiosa de estabilidad, ya veremos que van a elegir entre esas opciones”.

"Este cambio se debe al interés muy elevado por parte del Partido Socialista en tener un resultado que le permita tener expectativa de Gobierno en Cataluña"

Por último, el periodista concluye afirmando que “creo que probablemente para Salvador Illa su pretensión, y no descarto que lo consiga, sea encabezar una articulación de pactos distinta, que lleve a enlazar con las fuerzas constitucionalistas. Y eso va a significar un emplazamiento para muchos partidos”.