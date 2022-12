Vivir 'enganchado' a los ansiolíticos: "Con la pandemia..."

Saltan las alarmas. Se dispara el consumo de ansiolíticos. Para que se hagan una idea, el consumo se ha disparado en 11 años en 10 puntos, 6 de ellos en los últimos dos años.

Preocupación sobre todo porque según el último estudio de drogas en personas jóvenes, de entre 14 y 18 años, ha disminuido el consumo de todas las sustancias menos de hipnosedantes, consumo sin control alguno, sin receta médica.

¿La causa? La pandemia. En la época pre-covid, el 20% de la población acudía a un psicólogo. Pero este porcentaje es del 40% de la población por problemas de ansiedad y el 30% por depresión.

"Con la pandemia, se me fue de la mano"

Iván Yuste, estuvo enganchado a los ansiolíticos, dice que "todo comenzó con una leve depresión, me tomé estas pastillas con 14 años, pero los dejé. A los 18 fui a terapia y me recomendaron los ansiolíticos".

Añade que "con la pandemia al no tener control, no tener citas presenciales se me fue la mano y empecé a tomarlos cuando me sentía triste. Consumieron mi vida totalmente, no había ni un solo momento de mi vida en el cual no estuviese bajo la influencia de estas pastillas".

Detalla que "al ver que a otras personas les consumía su vida las pastillas al igual que a mí me di cuenta. fui a la farmacia y le prohibí que me diesen las pastillas".

Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño, afirma que "el problema que vemos es que cuando uno duerme mal busca solución y recurrimos a la automedicación. Por eso, en España hay un gran número de personas que las toman".

Asegura que "hay más de 40 causas distintas que provocan mal dormir. Primero hay que saber cuál es la cusa y en segundo lugar comprobar de una manera objetiva que exista un problema".

Por eso recomienda que "es importante acudir a una unidad de sueño para que nos den un diagnóstico y no se agobien, que hoy se tomen la pastilla, pero luego que busquen a un especialista que le exija la causa que le provoca dormir mal".