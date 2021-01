El presidente de GAD3, sobre la encuesta del CIS: “más que el 'efecto Illa', existe el 'efecto Tezanos'"

Narciso Michavila, presidente de GAD3, analiza en 'TRECE Al Día' la última encuesta del CIS de Tezanos sobre las elecciones catalanas. El analista político expone que “más que el 'efecto Illa', existe el 'efecto Tezanos', porque la encuesta que hemos conocido hoy es la primera vez en toda la historia del CIS que la preelectoral se publica anticipándose una semana”.

Además, critica el presidente de GAD3, es una encuesta “muy curiosa, porque siendo una encuesta de voto, más de la mitad de los entrevistados catalanes no han respondido a la pregunta más importante, que es la del voto. No sé muy bien como consigue hacer estimaciones el señor Tezanos”. Ante a las previsiones para las elecciones catalanas, Narciso Michavila señala que “lo primero que hay que ver es si habrá elecciones, porque yo creo que el catalán no puede permitirse el lujo, en esta situación de pandemia y de saturación de hospitales y UCIs, estar pendientes de tener que ir a votar”.

"El señor Tezanos desde que está al frente del CIS, ha fallado sistemáticamente"

Respecto al voto independista, en el que se difiere en las encuestas del CIS y de GAD3, el presidente de GAD3 defiende que “la ventaja que tenemos es que nosotros desde el año 2012 venimos clavando y anticipando resultados en el Parlament y también en el caso de Cataluña, en elecciones generales. Y, sin embargo, el señor Tezanos desde que está al frente del CIS, ha fallado sistemáticamente”. El analista político afirma que “puede haber diferencias de voto, pero es que realmente el sistema electoral catalán beneficia muchísimo a las formaciones nacionalistas, con lo cual, a mi no me cabe ninguna duda de que una vez más volveremos a ver que los partidos nacionalistas suman mayoría de escaños”. Y critica que en la propia encuesta de Tezanos “ni siquiera cuadra la estimación de escaños con la estimación de votos, esa estimación de voto me la hace a mi un alumno en clase y le tengo que suspender”.

"La auténtica oposición ahora mismo al presidente del Gobierno, está dentro del propio Gobierno"

Frente a cuáles serían las estimaciones para unas próximas elecciones nacionales, el presidente de GAD3 manifiesta que “es la primera vez que estamos viendo un Gobierno dónde los propios miembros del Gobierno están entre ellos haciéndose la oposición, la auténtica oposición ahora mismo al presidente del Gobierno, está dentro del propio Gobierno. Es la primera vez que los dos partidos estatales están dentro del mismo Gobierno, por lo que o les va bien a los dos, o les va mal a los dos”. Y en el resto, señala el analista político, “vemos que no consiguen ponerse de acuerdo los partidos de la oposición que están a la derecha del partido socialista”.