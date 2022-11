La picaresca del bono cultural: la reventa por parte de algunos beneficiarios

Hace pocos meses, el Gobierno lanzó el conocido como bono cultural. Pero, ¿en qué consiste? Lo primero que tenemos que saber sobre este bono cultural joven es que solo lo pueden adquirir aquellos que hayan cumplido la mayoría de edad en este año, los del 2004.

Podemos adquirirlo a través de dos formas, o en la página que ha habilitado el gobierno, bonoculturaljoven.gob.es o a través de las oficinas de Correos. Eso sí, para todo este proceso es requisito imprescindible el certificado digital que permita verificar la identidad del solicitante en el caso de la página web y en Correos presentar el DNI o la tarjeta de residencia en España.

Una vez ha entregado la documentación para solicitar este bono, se pasará a la lista de espera. A partir de aquí, se recibirá el importe de 400 euros en un pago único y en una tarjeta que es personal e intransferible virtual y que además cuenta con una fecha de caducidad de 12 meses.

Cuando los jóvenes dispongan de esa tarjeta no podrán gastarse los 400 euros ni a la vez ni en todas las actividades que están integradas en el mundo de la cultura. Podrán disfrutar de hasta 200 euros en el patrimonio cultural, todo lo relacionado con el cine, museo, exposiciones, pero aquí no se incluye ni eventos deportivos, gastronómicos o taurinos, entre otros. Hasta 100 euros podrán gastarse en productos culturales en soprote fisico, como videojuegos o CD's. Y los otros 100 restantes podrán disfrutarlos en suscripciones a plataformas de streaming o de prensa

En 'TRECE Al Día' hemos hablado con Álvaro Sanjuán, beneficiario del bono cultural. Apunta que, para él, "el bono en cines y teatros si me sirve pero los videojuegos no los uso porque no juego a la play".

Por eso, considera que "puede haber otras opciones para gastarme el bono. Tengo que informarme bien de las empresas que incluye este bono"