José Luis Pérez recuerda cuando cocinaba con su madre para hacer la cena

La vida de todos ha cambiado mucho en estos días de confinamiento y el Día de la Madre que se celebra este primer domingo de mayo desde Grupo COPE tratamos de estar más cerca de ellas en el que sigue siendo el día de todas las madres. José Luis Pérez es uno de los rostros más conocido de TRECE y también ha querido unirse a esta iniciativa, mandándole un mensaje lleno de recuerdos y cariño a su madre.

El mensaje de José Luis Pérez a su madre

“¿Te acuerdas cuando era pequeño, con 9 o 10 años, que entraba contigo a la cocina a hacer la cena a papá?”, esta es la pregunta que Pérez le lanza a su madre, llena de recuerdos de la infancia. Así ha sido como José Luis ha querido evocar las palabras que su madre pronunciaba en ese momento tan especial del presentador: “Tú me decías siempre: “Aprende, aprende hijo, que te vendrá bien para cuando te las puedas arreglar por ti solo”, recuerda Pérez las palabras de su madre.

En este Día de la Madre tan extraño, Pérez recupera ese momento que de pequeño vivía con su madre y que ahora le sirve para su propia familia: “Pues mira, aquí estamos. Cocinando algo fresquito para toda la familia”.

Una saga culinaria que parece que no se extingue, pues el hijo de José Luis Pérez, es el célebre ganador de la sexta edición de Masterchef Junior: “Lo mejor de todo, además es que esa tradición continúe, porque algunas de aquellas recetas que hacíamos tú y yo para la cena de papá, al final, tu nieto Josetxo las ha incluido en su libro, así que aquí quedan. La tradición va a seguir una generación más”, concluye.

Por último, José Luis le manda el siguiente mensaje a su madre, al que todos nos sumamos y hacemos extensible al resto de madres, en un día extraño, pero igualmente especial: “Mamá, solo quería desearte un día magnífico, extraordinario y darte las gracias por todo lo que me has enseñado y lo que me sigues enseñando. Un beso”.