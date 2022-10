¿Habrá recesión? Un experto define la subida del paro en el tercer trimestre como "algo inédito"

El mercado laboral ha presentado una ralentización en su crecimiento en el tercer trimestre del año. De hecho, se ha producido un descenso del ritmo en el aumento de los ocupados y la tasa de paso se ha visto incrementada.

Unos datos que, según Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU son "inéditos" porque el paro no suele aumentar en el tercer trimestre. En cuanto a la subida de 0,75 puntos básicos llevada a cabo por el Banco Central Europeo señala que apunta que "los tipos de interés pueden subir dentro de un año al 6 o 7%" y, por ello, señala que "la vivienda va bajar de precio al haber menos poder adquisitivo"

"Pago 300 euros más por mi hipoteca"

Yolanda Alba, afectada por la subida de hipotecas, asegura que con la subida de los tipos de interes ella paga 300 euros más que hace unos meses. En definitiva, "voy a pagar 700 euros de hipoteca". Afirma que hace unos meses "me aconsejaron poner la hipoteca a tipo fijo, pero me habló de 700 euros también". Reconoce que, ante esa subida, "estoy buscando un segundo trabajo de forma muy activa y poco más se puede hacer. No puedo apretarme más el cinturón"