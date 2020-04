Gremio, el joven rapero que dejó la música por la enfermería y cuya madre se contagió de coronavirus

Ante esta crisis sanitaria que estamos viviendo muchas personas, que en su día se formaron como sanitarios, han dejado su actual trabajo lejos de la sanidad para centrarse de nuevo en ella. Uno de esos ejemplos es el de Gremio. Su historia nos llega a la sección ‘Almas frente al coronavirus’ en TRECE al día a través de su madre, quien nos ha relatado cómo su hijo iba a dedicar este año a preparar su primer disco de rap, pero el COVID-19 dio un giro de 180º a su vida.

Gremio dejó el rap para centrarse en su labor de enfermero

Gremio decidió ayudar a los demás de dos maneras, con la música para reforzar la mente y el estado de ánimo de la gente, y con sus conocimientos como enfermero, por lo que volvió a ponerse su uniforme sin pensarlo dos veces. “Llevaba varios meses trabajando en un disco, cuyo nombre iba a ser Terapia, y llegada esta situación me vi en la obligación moral y profesional de ejercer como enfermero”, comenta el propio artista.

El ahora enfermero tuvo que paralizar su trabajo creativo para dedicarse a los demás y se centró casi por completo en su labor como sanitario. Todas las vivencias duras y gratificantes que vivió en el hospital le han inspirado a la hora de crear música. “Soy un artista que se basa mucho en la emoción y la verdad es que sí he escrito cosas sobre lo que he visto en el hospital, no tan focalizado en la situación, sino lo que me ha producido a mí como artista”, confiesa Gremio.

Gremio vivió el coronavirus de cerca en su propia casa

El enfermero y rapero no solo se tuvo que enfrentar al coronavirus durante sus inacabables horas de trabajo en el hospital, también en su propia casa. Su madre contrajo el virus y tuvo que cuidarla a ella también. Por suerte fue atendida a tiempo y ha superado la enfermedad.

Cuando termina su jornada laboral Gremio no descansa, se encierra en su estudio casero y comienza a trabajar en sus canciones. Su sueño de sacar un disco de rap no desaparece aunque la crisis sanitaria lo haya intentado.