Cobrar por salvar una vida: El último caso viral que evidencia que "la norma está por delante de la humanidad"

Esta semana, una joven recibió una factura del Ayuntamiento de Alicante por un importe total de 211 euros que debía pagar en el plazo de un mes. El motivo del cobro eran los servicios prestados por los bomberos para evitar su suicidio. “Me llega una carta de Hacienda, me piden 211€ por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia. A pagar 211 € que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio”, escribe la joven en su cuenta de Twitter denunciando la situación.

La noticia se hizo viral y esto hizo que, en cuestión de horas, el Ayuntamiento de Alicante rectificase con otra publicación en redes, asegurando que revisarán “el caso del cobro de una tasa de Bomberos por un intento de suicidio y declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida. No todos los casos son iguales”. A pesar de ello, la joven ha querido dejar claro que “el sufrimiento de recibir una carta así no tiene nombre”.





"¿Si no se hubiera hecho viral hubieran actuado igual?"

Román Reyes, portavoz de 'STOP Suicidios' y víctima, confiesa en TRECE que al enterarse de la noticia le pareció “una barbaridad”. A pesar de ello, Román conoce a la perfección la deficiencia del sistema cuando se trata de prevención de suicidio y los escasos recursos que tanto los familiares, como los profesionales, tienen a su disposición: “La norma está por delante de la humanidad. ¿Si no se hubiese hecho viral hubiesen actuado igual? Ojalá que sí, pero te da que pensar”.

La madre de Román se suicidó en 2019 siendo “perfectamente evitable”, por lo que Román conoce de primera mano el abandono que sufren tanto aquellas personas con problemas de salud mental, como aquellos familiares y amigos que tratan de ayudar como pueden. Para Román, el hecho de recibir una carta de este tipo da a entender que “el Estado o la Comunidad Autónoma de turno me está dando la espalda y me cobran el servicio”. Para la joven, que sufrió este episodio hace un año, esto le obliga a revivir aquel momento: “Te lo recuerdan desde las Administraciones con mucha frialdad”.

Para Román este hecho no es sorprendente, ya que, tras el fallecimiento de su madre, fue a realizar una gestión administrativa y acabó hospitalizado: “El funcionario me dio un sobre con el colgante que tenía mi madre cuando se suicidó. Yo no lo sabía y nadie tenía conocimiento de que esto estaba en esos juzgados. Esto evidencia el desastre que es la Administración porque son puros trámites que pasan por alto los temas de salud mental o el impacto que podría tener que me dieran eso”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde STOP Suicidios, supervivientes en duelo por suicidio, tratan de conseguir un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, además de medios que estén a la altura para evitar que mueran las 11 personas que se quitan la vida cada día en nuestro país. Dale alPLAY para escuchar la entrevista completa a Román Reyes.