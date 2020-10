José Luis Pérez: "En el Congreso se preocupan más por los votos que por los enfermos"

No es verdad. Por mucho que lo repitan, no es verdad que el estado de alarma sea el arma más eficaz para hacer frente al coronavirus. Para empezar no es ningún medicamento es solo un paraguas legal y no es más eficaz. Es el único que tenemos pero porque no han trabajado en otro. Lo que necesitaríamos sería una ley específica, que permita actuar con más rapidez, con más eficacia y allí donde la pandemia azota con mayor dureza.