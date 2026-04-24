Solidarios por un bien común, 25 de abril de 2026: educar en virtudes
Un espacio para descubrir los ámbitos menos conocidos de la labor asistencial de la Iglesia
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Redacción TRECE
Publicado el - Actualizado
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