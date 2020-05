Quédate en casa, TRECE te acompaña, Misioneros Especial coronavirus, 4 de mayo

Nueva edición especial de "Misioneros por el Mundo" con Asell Sánchez Vicente centrada en el coronavirus. En esta ocasión, Asell conecta con Angola para hablar con unas misioneras laicas de la ONGD MISEVI, que trabajan con la mujer más desfavorecida, con los jóvenes y con personas con discapacidad de un barrio sin recursos. La familio Vela Herrera vive en Angola, y explica su experiencia con la enfermedad. En esta momento están realizando un "confinamiento parcial". Angola tiene 25 casos. "Hasta hace una semana, todos los casos eran importados". "El Gobierno dijo que el país no estaba preparado para recibir una pandemia por lo que han puesto en marcha medidas de prevención muy fuertes ". Sobre cómo se está viviendo en las calles, "hay casos de poca conciencia. También está presente la necesidad de la población, aquí se vive al día, mucha gente vive del comercio". La familia explica que los proyectos que tienen en diferentes parroquias están parados. "Todas las parroquias están cerradas, han invitado a las familias a vivir la fe desde casa". En la segunda parte, Asell conversa con Conchi Urrutia, de las Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión que ejerce la misión en Yaundé (Camerún). "Hemos tenido que adoptar medidas y estamos en casa. Somos tres, dos de nosotras se organizan para atender el centro de salud. He renunciado a mi sueldo y me he quedado en casa haciendo mascarillas". En Camerún hay más de mil casos. "Los taxis han tomado medidas, ahora se están más o menos respetando. "La gente aquí dice que eso es una enfermedad de blancos". "Las hermanas piensan que no hay muchos enfermos en el centro de salud por miedo al contagio".