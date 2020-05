Periferias, La Trata de Mujeres y el Coronavirus

En este programa de "Perferias", nuestra guía es Ana Almarza, religiosa adoratriz que lleva 20 años trabajando con las mujeres víctimas de la trata. Hoy nos acerca a cómo el coronavirus está afectando a estas mujeres que también comparten con nosotros su testimonio. Ana es la directora del Proyecyo Esperanza Adoratriz, cuya misión es "ser Eucaristía y ser liberación". Ana explica que "cuando hablamos de trata, estamos hablando de una explotación, un delito y una violación de derechos; el fin más frecuente es la explotación sexual comercial, pero también hay otros como tráfico de órganos, mendicidad, servidumbre". Sobre cómo les afecta la COVID-19, Ana Almarza afirma que "si a la población general nos está generando vulnerabilidad tanto relacionada con la situación emocional como con el empleo, a estas mujeres migrantes, víctimas de la trata, todo lo que tiene que ver con romper con redes sociales, con la salud y con el empleo les afecta más.

"El coronavirus nos ha cambiado la forma de trabajar. Ellas venían a la oficina, para diferentes sesiones. Ahora lo hacemos por video conferencia, y en las casas intentamos realizar diferentes actividades. También para aquellas que tenían un empleo en residencias, empresas u hogares, los han tenido que abandonar por ERTE o porque las familias lo han preferido, y hemos tenido que activar una ayuda de emergencia".

En relación con la situación de la trata en nuestro país, Almarza señala que "España es por un lado país de tránsito, las mafias utilizan nuestro país para llevar a las mujeres de un lugar a otro. Pero España es también sobre todo un país de destino. Los principales lugares de origen de estas mujeres son africanos, pero ha aumentado mujeres de América Latina como Venezuela o Colombia". Ana Almarza explica los diferentes pasos que dan para atender a las víctimas de las trata, divididas en tres fases desde una primera atención hasta una fase de mayor autonomía.

En TRECE escuchamos el testimonio de Gilma, "vine con muchos sueños, pero la realidad era otra" Isela narra cómo le dijeron "te ofrecemos muchas cosas para encontrar trabajo interna, pero era un puticlub. Cuando quise irme me dijeron que no iba a ningún sitio". Otra de las víctimas cuenta "me golpearon, me decían tú sabes que yo sé dónde está tu familia, tu hijo, tengo tus documentos, si pasa algo te mato, no con mi mano, con tu mano". Maire cuenta que decidió salir de su país tras estar casada con un hombre que la pegaba a ella y a su madre.