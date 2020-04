La Diócesis de Alicante ponen en marcha la campaña "El sacerdote te acompaña"

La Iglesia ha puesto en marcha una nueva iniciativa para acompañar a los enfermos de coronavirus. Se trata de la campaña "El sacerdote te acompaña", con la que buscan estar cerca de los enfermos ingresados las 24H del día. Quien esté interesado en ser beneficiario de esta atención espiritual puede solicitarlo en el hospital.

En "El Cascabel" hablamos con el Padre José Tomás Marco, que forma parte del equipo de capellanes que está ofreciendo este servicio. "Estamos viviendo esta experiencia de forma muy fuerte, pero nuestra fe nos dice que no debemos bajar de la barca, por eso, aquí estamos acompañando, viviendo y sobre todo repartiendo un haz de luz y de esperanza. Es lo que intentamos, transmitir que a pesar de lo que vivimos, Jesús está entre nosotros."

El sacerdote explica que "la situación es dura, pero hay una luz en el túnel y es necesario acompañar. Hay enfermos más críticos, otros más livianos, pero da mucha alegría visitarles". El Padre José Tomás Marco señala que el servicio de Capellán en el Hospital ha existido siempre, y la gente lo demanda.

"A veces cuando el capellán entra a la habitación, la gente se asusta, pero ese mito tiene que empezar a caer porque realmente cuando el capellán entra en la habitación hay una alegría tremenda. Porque se habla de todo, de la vida, de la fe, de los hijos, de los nietos. También nos ha llamado gente que no es creyente, para todos ahí estamos. Lo principal es escuchar, por los momentos que se viven en el hospital, incluso a veces escuchar el silencio de las personas que lo están pasando mal. Recuerdo que en una situación muy dura, al salir de la habitación di un abrazo al hijo del enfermo, y él me respondió "Padre, este abrazo me ha servido mucho más que muchas palabras que me han dicho", concluye el sacerdote.