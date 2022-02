Mi gran familia: siempre fuerte

En este capítulo de 'Mi gran familia' de TRECE, conocemos a la familia deDébora Grau, la joven que falleció a los 33 años, enamorada de su familia y muy solidaria. Su pasión por el deporte le llevó a hacerse cargo del reto “Siempre Fuerte”, puesto en marcha por Pablo Ráez. Su objetivo es conseguir un millón de donantes de médula para salvar un millón de vidas.

Débora era militar y estaba destinada en Cádiz, pero por un cúmulo de circunstancias, en una maniobra en Alicante, perdió la vida hace tan solo 8 meses. Sin embargo, su espíritu, su alegría y su mensaje, siguen muy presentes entre todos los que la querían. Su familia nos abre su corazón y su casa para conocer su historia.

Kiara es la hermana mayor de Débora. Fue ella quien se puso en contacto con el programa cuando escuchó un anuncio de “Mi gran Familia” en Herrera en COPE. Algo le dijo que tenía que llamarnos para contar su historia. Nos llamó y nos invitaron a pasar un domingo con ellos. Una vez a la semana se reúne toda la familia para pasar el día juntos.

La familia de Débora aún está asimilando su pérdida, pero siguen luchando día a día por conseguir el reto que les ha dejado. Toda la familia se ha volcado en conseguir donantes de médula a través del deporte y de su difusión en redes sociales. A través de del Instragram “yoluchoporelmillon” intentan dar visibilidad al reto y conseguir personas que se sumen.

Kiara nos contó que Débora era el pegamento de la familia. Ella era la que siempre provocaba que se reunieran y que estuviesen siempre juntos. Débora les contagió la pasión por el reto e involucraba a todos, a sus amigos y a sus familiares.

Ana Serra, la madre de Débora, es una parte muy importante del reto “siempre fuerte”. Es ella la que ha cogido el testigo de su hija y está moviéndose junto a toda su familia para conseguir ese millón de donantes de médula que se propuso conseguir Débora. Ana es enfermera y participa en todas las carreras que puede.

Durante el día que compartimos con la familia de Débora pudimos conocer a Belén, su hermana pequeña; Manthas, su cuñado; Jesús, su padre, y a sus primos, tíos y amigos. Belén nos contó lo fundamental que es Débora para ella y el impresionante ejemplo de esfuerzo, constancia y trabajado que les ha dejado. Se siente muy orgullosa de la familia que tiene, pero en especial de su madre. Se sorprende de como Ana estuvo animando a todas las personas que fueron a la capilla ardiente de Débora.

Kiara y belén están aprendiendo a vivir sin Débora. Aunque no es fácil y muchas veces les surgen preguntas que no tienen respuestas, intentan que no les pueda la tristeza. Saben que Débora les pediría que luchen, que sigan adelante y que se ayuden entre ellas, que no se suelten de la mano. Y, sobre todo, que sigan disfrutando de las reuniones familiares de los domingos.

En este capítulo vamos a conocer la importancia de la unión familiar para superar la pérdida de un ser querido. Aunque Débora ya no está con ellos, sigue muy presente en su familia y amigos. Ella les sigue dando fuerza para seguir unidos y continuar con un reto que parecía imposible. Aún queda mucho por hacer, pero cada día están más de cerca de conseguir el millón de donantes.