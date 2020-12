¿Qué test de covid-19 deberías hacerte antes de ver a tus familiares en Navidad?

José Luis Cobos, vicesecretarío general del Consejo General de Enfermería, analiza en 'La Lupa de la mañana' la efectividad de los test de detección del coronavirus y la posibilidad de realizarlos en las farmacias. El vicesecretario expone que: "El test más fiable es el famoso PCR, tenemos que tomar una muestra con una torunda por la nariz y después se analiza en laboratorio. Es el más fiable aunque también es el que tarda más y es más caro".

Respecto a que tipo de test deberíamos someternos en cada situación, el vicesecretario general defiende que: "Primero hay que diferenciar qué es lo que queremos saber, si tenemos ahora mismo la enfermedad o si la hemos pasado, eso es lo que diferencian los grandes grupos de tipos de test, los antígenos y los serológicos". Y explica que: "Si lo que queremos saber es si tenemos la enfermedad con mucha fiabilidad, tenemos que acudir a una PCR. Si no podemos, tenemos el test rápido de antígenos, que se realiza de la misma forma, con una turunda, y nos dice si lo tenemos o no, pero no cuantificamos el virus". El enfermero señala que este tipo de test rápidos son los que se están haciendo en las carpas que se han habilitado.

El vicesecretarío general del Consejo General de Enfermería opina sobre los test de antígenos en TRECE: "A nivel técnico, hablamos de la especificidad de la muestra, es decir, si te dice que eres negativo, que realmente lo seas, y eso es lo que no es tan fiable en determinadas fases de la enfermedad. En los cinco primeros días y cuando se tienen síntomas, es bastante fiable, si te dice que tienes la enfermedad, seguramente la tengas. Si te dice que no la tienes, hay que confirmarlo con una PCR, no siempre es tan fiable el negativo".

Una vez que yo quiero saber si he tenido la enfermedad y he generado anticuerpos, explica el doctor, "el más fiable es el que se obtiene a través de una muestra de sangre, que tiene que realizarlo un profesional y la muestra se lleva al laboratorio. Este test es muy fiable para saber si hemos pasado la enfermedad, e incluso lo cuantifica, y nos dice cuántos anticuerpos tenemos". Y señala que también tenemos el test rápido y explica que este test "se puede hacer a través de una punzión en el dedo, y nos dice " si o no", y sabemos si hemos estado en contacto y si hemos desarrollado anticuerpos. Podemos conocer más pero no nos dice con total fiabilidad en qué momento nos encontramos".

Frente a la posibilidad del autodiagnóstico en casa, el vicesecretario general afirma que: "Hacerse el test en casa, tiene un peligro, y es que crea una falsa sensación de seguridad porque hay que obtener una muestra adecuada, y si se hace mal, seguramente nos de un falso negativo".

Y respecto a la posibilidad de realizar los test de detección del coronavirus en casa, el vicesecretarío general del Consejo General de Enfermería opina que: "El hecho de hacerlo en farmacias, es que no es el sitio más adecuado para hacer el test de antígeno porque hay que bajarse la mascarilla y generamos aerosoles en un sitio dónde otra persona vaya a comprar después. Por eso creemos que se debe acudir a los centros de salud o a los centros habilitados para realizarlos".