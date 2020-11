El presidente del Colegio de Médicos de Madrid hace un llamamiento para que se deje de politizar la pandemia

Manuel Martínez Selles, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación sanitaria en España. Respecto a la declaración de Fernando Simón que le ha valido la petición de dimisión este fin de semana de 52 colegios de médicos, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid cree que son unas declaraciones “particularmente desafortunadas”. El doctor justifica que: “No puede sugerir que los médicos y los profesionales sanitarios se están contagiando en sus momentos de ocio, cuando es manifiesto que la mayoría de los contagios se producen en el ámbito profesional mientras estamos cuidando a nuestros enfermos”. El presidente declara que: “Varios compañeros han muerto o han tenido una infección grave al cuidar a sus enfermos, es comprensible que estas declaraciones sean para nosotros particularmente dolorosas”.

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid expone que: “Lo que me parece más grave es que sigamos sin tener claro si existe un Comité de Expertos, cuáles son constituyentes de éste, creo que es imprescindible que tengamos ya está información y, además, que este Comité de Expertos sea un comité público y que sepamos el tipo de recomendaciones que está emitiendo”.

"Hemos estado viviendo cómo se tomaban medidas y antes de que se tomaran o de que viéramos los efectos, ya se habían cambiado"

Manuel Martínez Selles explica la gestión que se ha llevado a cabo en el Colegio de Médicos de Madrid: “Lo primero que hemos hecho es designar un Comité de Expertos que es público, que hace unas declaraciones periódicas que son transparentes, que cualquiera puede consultar, que tiene sus referencias bibliográficas… y lo que no entiendo es por qué no se puede hacer algo así a nivel nacional”.

Ante la gestión de la pandemia por parte del Gobierno, el presidente del Colegio de Médicos de Madrid opina que: “Es indudable que ha habido momentos en los cuales la gestión de la pandemia ha sido muy mejorable, no me gustaría tanto centrarnos en el pasado si no que a partir de ahora no se siga politizando la gestión de la pandemia porque en concreto en Madrid, hemos estado viviendo cómo se tomaban medidas y antes de que se tomaran o de que viéramos los efectos, ya se habían cambiado porque las tomaban administraciones distintas. Así es muy difícil ver cuál ha sido el efecto real de una medida en concreto, yo hago un llamamiento para que se deje de politizar la pandemia y que se dé voz a los profesionales”.