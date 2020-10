Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN: "El Supremo no es contundente y dicta setencias salomónicas"

Patricia Suárez, presidenta de la Asociación Usuarios Financieros (ASUFIN), analiza en 'La Lupa de la mañana' la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IRPH y la cláusula suelo en las hipotecas. El pronunciamiento del Supremo afecta a más de un millón de consumidores y sacude una vez más a la banca. La presidenta de ASUFIN explica que "el Tribunal Supremo dice en su nota de prensa, porque setencia todavía no tenemos, que hay falta de transparencia pero no por ello este índice es abusivo en los cuatro casos que han injuiciado, lo que quiere decir que nuevamente tendremos que ir al caso por caso y cada uno de los afectados tendrá que demostrar si hubo o no hubo abusividad".

Patricia Suárez defiende que: "El problema que tiene el Supremo y que está teniendo en los últimos años es que no es contundente y nos dicta setencias salomónicas. Cuando tú intentas dar la razón a todas las partes, al final no se las das a ninguna". La presidenta de ASUFIN explica que el Supremo dice que "en estos cuatros casos si que ha detectado una falta de transparencia de las claúsulas pero que en estos casos concretos no se demuestra abusividad", por lo que, declara Patricia, "nos manda de nuevo al caso por caso y a demostrar que hay abusividad".

"Tendremos que ir al caso por caso y cada uno de los afectados tendrá que demostrar si hubo o no hubo abusividad"

El IRPH era un índice oficial elaborado por el Banco de España que se utilizaba para valorar el tipo de interés de las hipotecas. La presidenta de ASUFIN afirma que: "El IRPH se sigue calculando de la misma manera que el Euribor antiguo, por tanto, por mucho que lo supervise el Banco de España, es un índice totalmente manipulable". Patricia Suárez señala que: "Ahora mismo no podemos concluir cuál es el criterio del Supremo, lo único que sabemos es que a cuatro familias, les ha dicho que no, que tienen que seguir con este índice".