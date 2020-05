La Lupa Noticias, 29 de mayo

El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital. Afectará a casi 850.000 familias, la ayuda dependerá del número de miembros que viven en el hogar y se podrá solicitar a partir del 15 de junio. Continúan las protestas de los trabajadores de Nisssan, hoy en los concesionarios. El 70% de España estará el lunes en Fase 2. Algunas islas de Canarias y Formentera en Baleares pasarán a Fase 3. No se han concedido a Madrid los alivios que solicitaba. En Minneapolis tercera noche de protestas tras la muerte de George Floyd a manos de la Policía. Arranca el Festival de cine We are One que permitirá ver más de cien películas a través de Youtube.