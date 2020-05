La Lupa Noticias, 28 de mayo

Nissan cierra su planta de Barcelona que genera 23.000 empleos directos e indirectos. Los trabajadores protestan en las puertas de Nissan y anuncian que mañana las concentraciones serán frente a los concesionarios porque se ha tomado la decisión de forma unilateral. Torra afirma que ha pedido a la compañía que reconsidere la decisión. Desde el Gobierno lamentan la decisión de Nissan y aseguran que se han ofrecido todo tipo de ayudas y compensaciones. La oposición considera culpable a Sánchez por no cumplir la promesa a los trabajadores de que se mantendría su empleo en automovilística. El comentario de Ana Samboal: "De poco vale lamentarse de lo perdido, lo importante es ver cómo crear una nueva industria, es importante ser ambicioso y crear nuevos negocios y nuevos modelos". Juan Baño: "La decisión del cese de Pérez de los Cobos contamina la renovación de la cúpula de la Guardia Civil que estaba prevista. Ahora su nombramiento queda en entredicho". Se modifica el horario para los paseos de los niños en la CAM. Díaz Ayuso anuncia que no pedirá el cambio de Fase hasta el 8 de junio. Mientras, Andalucía pedirá que todas sus provincias, estén donde estén, accedan de forma conjunta a la Fase 3. Salvador Illa pide prudencia en la desescalada aunque señala que la evolución es favorable. Crece el número de personas que se ve obligado a acudir a los comedores sociales. Muchos de ellos se ven en esta situación por primera vez. Con la cancelación de la peregrinación al Rocío, los más fervorosos se adaptan a las circunstancias y lo sustituyen por un "mini Rocío" por las iglesias de Sevilla. Europa pide a los países miembros que fomenten el turismo para salvar la temporada, manteniendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Jarabe de Palo regresa con un nuevo disco "Tragas o Escupes". Pau Danes ha compuesto once canciones como esta "Lo que tú me das", el single promocional.