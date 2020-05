La Lupa Noticias, 22 de mayo

Madrid, Barcelona y las 9 provincias de Castilla y León pasan a la Fase 1 a partir del lunes. En la Fase 2 se eliminan las franjas horarias para las salidas, y los menores podrán ir acompañados de los dos padres, restricciones que también desaparecen en los municipios de menos de 100.000 habitantes . La Junta de Andalucía propone adelantar la movilidad interprovincial a la Fase 3. Gran parte de España estaré el lunes en Fase 2. La Comunidad Valenciana ha pedido quedarse una semana más en Fase 1 por prudencia tras el repunte de contagios. Los centros comerciales también se preparan para una próxima apertura. Separación entre las personas que entran y salen, aforo regulado y uso obligatorio de mascarillas son algunas de ellas. La crisis en el Gobierno tras el acuerdo con Bildu planea en el Consejo de Ministros. Sobre este tema el comentario de Ana Samboal: "Nadia Calviño ha alzado la voz y es que ella es la que tendrá que dar la cara". Los empresarios avisan que con la derogación de la Reforma Laboral el Gobierno está jugando con fuego. La Policía se prepara para un fin de semana intenso de movilizaciones, y temen que la violencia llegue a otras zonas de España, más allá de Madrid. Un Airbus con 107 personas se estrella en Pakistán. Las autoridades temen que no haya supervivientes. Este domingo se celebra la Jornada de las Comunicaciones Sociales con el lema "Para que puedas contar y grabar en la memoria". Trump vuelve a aparecer sin mascarilla y anuncia que no volverá a cerrar el país si hay un rebrote, Mientras China comunica que no establecerá límite de PIB este año.