La Lupa Noticias, 13 de mayo

Se acaba el plazo para que las Comunidades Autónomas pidan cambio a la Fase 1. Andalucía, Madrid, Valencia, Castilla La Mancha y Castilla y León ya lo han hecho. La Comisión Europea propone reabrir las fronteras internas en la UE y hacerlo en diferentes fases. Se conocen los resultados de las primeras pruebas de serológicas de coronavirus. Aumenta el número de fallecidos por la enfermedad. Por primera vez, los peregrinos no podrán acudir a Fátima para visitar a su Virgen. El 90% de los hoteles de la costa no abrirá hasta que no se permita la movilidad interprovincial. El sector del turismo critica la cuarentena obligada a los viajeros procedentes del extranjero y la califica de "error". Afirma que no se ha hecho de forma consensuada. Las aerolíneas se defienden y señalan que ocupar el avión a la mitad elevaría el precio de los billetes. Las clases on line no convencen a estudiantes ni profesores.