La Lupa Noticias, 30 de junio

Los ciudadanos de EEUU, Brasil o Rusia no podrán entrar en la UE. 30 brotes activos en el país. España al borde de la recesión, mientras que el Banco de España señala que la recuperación no llegará hasta 2022. Aislada la localidad británica de Leicester en el Reino Unido por los nuevos casos surgidos en los últimos días. El Congreso debate sobre la eliminación del dinero en efectiva . Último día para realizar la Declaración de la Renta. El Gobierno está dispuesto a reunir la Mesa de Diálogo tras las elecciones gallegas y vascas. Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta los datos de su memoria de 2019 . Leicester (Reino Unido) se confina tras aparecer 900 nuevos casos en quince días, mientras EEUU sobrepasa los 40.000 contagios en un sólo día .Hasta 1.200 euros para los cuidadores de los niños en Italia tras el cierre de colegios, la medida tiene carácter retroactivo y pueden recibirla tíos y abuelos siempre que no convivan en la casa de los niños. La Catedral de Sevilla vuelve a abrir sus puertas con visitas guiadas nocturnas, entre las novedades