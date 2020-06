La Lupa Noticias, 23 de junio

Detectan 18 nuevos casos en una residencia Lleida y asilan a 42 temporeros en un hotel. Pero Lleida no es la única provincia en la que se han descubierto nuevos casos. El Gobierno no descarta volver a decretar el estado de alarma si la situación de los rebrotes se agrava. Noche de San Juan sin hogueras ni fiestas, con especial vigilancia en playas como las de Barcelona. La Comunidad de Madrid insiste en reforzar los controles en Barajas. El Banco de España solicita alargar los ERTE, los ICO y cambiar la Ley de Quiebras. Los Reyes visitan Canarias en una primera cita de la gira que realizarán por todo el país. El Ministerio de Sanidad lanza un mensaje para mantener la seguridad en las empresas ante la vuelta a la normalidad. Comienza la EBAU en Navarra. Marruecos anuncia que no habrá Operación Paso de Estrecho este año. Cuatro matemáticos reciben el Premio Princesa de Asturias de Investigación. En Alemania, el Gobierno confina a todo el distrito en el que se encuentra el matadero, en total son 360.000 personas las que deben permanecer aisladas. La Policía carga contra los violentos que buscaban derribar la estatua del ex presidente Andrew Jackson. Pablo Alborán interpreta su canción "Cuando estés aquí" con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Los beneficios se destinarán a UNICEF.