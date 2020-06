La Lupa Noticias, 8 de junio

Más de la mitad del país, el 52%, se encuentra desde hoy en Fase 3. El 48% restante está en Fase 2. A partir de la Fase 3, ya es posible la movilidad entre provincias, pero Extremadura no va a aplicar esta medida. La Fiscalía asume la investigación de las comisiones del AVE a la Meca, donde se encuentra afectado el Rey Don Juan Carlos. Por otro lado, la Fiscalía pide 10 años de cárcel para José Luis Trapero por sedición y abre la puerta a una condena sin pena de cárcel. Cataluña completa la apertura de colegios, institutos y guarderías con estrictas medidas de higiene. Veinticuatro mil personas han fallecido desde enero en las listas de espera de Dependencia. Madrid no pedirá finalmente el avance a Fase 3. La presidenta desmiente así a su consejero de Sanidad. Pablo Casado anuncia que pedirá la creación de una Oficina de Atención a las víctimas del coronavirus. ATA avisa de que, aunque el 88% de los autónomos haya retomado la actividad, el consumo será muy bajo y pide que se prolonguen las medidas. Bélgica vuelve a la normalidad extremando las medidas de seguridad, un país que cuenta con 9.500 fallecidos por coronavirus. El Vaticano anuncia que no cuenta no ningún positivo en coronavirus. Monseñor Jesús Fernández ha sido nombrado nuevo Obispo de Astorga por el Papa Francisco.