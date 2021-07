Los empresarios valencianos denuncian en TRECE el regreso de las restricciones: "La hostelería es segura"

Rafael Ferrando, secretario general de la Federación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, ha estado en la ‘La Lupa de la mañana’ de TRECE para hablar de la situación y las previsiones de los hosteleros tras haber avalado el Gobierno las medidas de la Comunidad Valenciana, entre ellas el toque de queda.

“Estamos tratando de ver cómo va a afectar al sector, los locales cierran a las 0:30h de la noche, pero el toque de queda es a las 1 de la madrugada, de forma que la gente tendrá que adelantar la hora para salir de los locales, además tenemos que ver cómo va a afectar a la demanda porque la gente va a preferir ir a los sitios más cercanos a casa y en unos municipios tendrán toque de queda y otros no” dice Rafael. Y se muestra preocupación asegurando que “los salones de banquete se encuentran en poblaciones fuera de los núcleos urbanos y cuando te desplazas puede que a la hora de volver otros invitados no tengan toque de queda, entonces se acrecientan los problemas a la hora de cenar, además esto también afecta a las discotecas que tienen que cumplir con el mismo horario de las actividades de hostelería que tendrán que cerrar a las 0:30h, de modo, que no les rentará y se verán obligados a cerrar muchas de ellas”.

“Desde la asociación hemos potenciado las reclamaciones patrimoniales porque cuando finalizó el estado de alarma y las comunidades tuvimos competencia para decretar los cierres creíamos era conveniente y así la ley lo permite, venimos reclamando las ayudas que aunque sí que se han elaborado planes, todos ellos llegan tarde, en un momento en el que las actividades llegan tarde, especialmente el ocio nocturno que lleva más de un año cerrado, y aun así las cantidades son insuficientes para todo el perjuicio que han sufrido, ya que tienen que seguir pagando gastos” explica Ferrando.

"En todas las reuniones que hemos tenido le hemos trasladado a la Administración que los locales de hostelería y ocio son lugares seguros porque cumplimos con toda la normativa que es bastante estricta, tenemos protocolos extraordinarios que aplicamos también, y por activa y por pasiva hemos transmitido que no somos foco de contagio, de hecho con las estadísticas que maneja el ministerio y la comunidad autónoma demostramos que las cifras de contagio que se producen son bajísimas, sin embargo, la Administración sigue empeñada en aplicar medidas restrictivas al sector y hemos recurrido a algunas de esas resoluciones porque lo entendemos como injusto que un sector está contribuyendo a cumplir todas las medidas y demuestra en las estadísticas que no somos un foco de contagio, las medidas que nos imponen son las mismas, limitativas, y tampoco nos conceden ayudas suficientes”.