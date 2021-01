El juez Vázquez Taín analiza en TRECE la petición de la Comunidad de Madrid de ser declarada zona catastrófica

José Antonio Vázquez Taín, juez de lo penal de A Coruña, analiza en 'La Lupa de la mañana' los motivos del retraso en el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y la petición que va a realizar la Comunidad de Madrid para ser declarada zona catastrófica. El magistrado expone que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad establece “una serie de criterios objetivos, es decir, siempre que una situación por el número de víctimas o de daños supere las capacidades de la comunidad, es perceptivo o posible la declaración de zona catastrófica”. El juez afirma que, en este caso, “está claro que se han superado mucho los medios de los que dispone la comunidad para poder atender a todo el número de damnificados, objetivamente, concurren todos los requisitos”.

Ante las ayudas que podrán solicitar los ciudadanos afectados por la borrasca Filomena en la Comunidad de Madrid si esta es declarada zona catastrófica, el magistrado defiende que “declarar zona catastrófica no significa barra libre” y justifica que “el Gobierno puede establecer un límite de ayudas y una especificación de qué ayudas va a conceder o no conceder. En ese sentido, el Gobierno, con declararla y moderar después las medidas de ayuda, lo tiene fácilmente hecho. Por tanto, está en manos del Gobierno no sólo la declaración si no también la cuantía y los recursos que se apliquen en esa zona catastrófica”.

Respecto al retraso en el despliegue de la Unidad Militar de Emergencia en la Comunidad de Madrid, el juez Vázquez Taín explica que “la UME puede salir en dos circunstancias concretas: una, porque el Gobierno, que es el que dirige los efectivos de defensa allí dónde creen que son necesarios, objetivamente y unilateralmente estime que son necesarios y ordene que se desplacen, y la segunda, es a petición de las Comunidades Autónomas que fue lo que tuvo que hacerse en Madrid porque el Gobierno no lo pidió y fue lo que ocasionó dicho retraso”.