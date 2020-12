José María Gay de Liébana tacha de “preocupante” el incremento de la tasa de paro en España

José María Gay de Liébana, economista, analiza en 'La Lupa de la mañana' el incremento de la tasa de paro de nuestro país. El economista explica que: “Tenemos 3.825.000 de personas que están en situación de paro, y hay que tener en cuenta que tenemos 750.000 en ERTE. En cualquier caso, hoy han salido los datos de Eurostat correspondientes al mes de octubre y España encabeza con una tasa de paro de 16.2% el ranking europeo”. Y añade que: “Además, el paro juvenil, que es el que mas me preocupa, es del 40.4%”.

"Somos el país de a OECD que tiene la caída más brusca de su economía"

Respecto a la reducción de la temporalidad de las plantillas de las empresas, el economista defiende que: “Lamentablemente, esto es un tema de regulación laboral en dónde se insiste siempre tanto en que no haya indemnizaciones o en modular las indemnizaciones como ocurre en otros países de nuestro entorno, pero fundamentalmente quiere decir que lo que es caro no es contratar, es ajustar la plantilla y despedir”.

El economista José María Gay de Liébana expone en TRECE que: “Las empresas no despiden por que quieran, despiden por las circunstancias”. Y justifica que: “Hay una incertidumbre tremenda, las empresas tienen miedo a contratar, dan prevalencia al empleado fijo frente al empleado temporal. El problema es que muchas veces son los jóvenes adultos que van empalmando un contrato con otro pero que no tienen continuidad y esto está provocando que vivan con sus padres, que no se emancipen y eso tiene también una consecuencia en la tasa de fertilidad y repercute en la demografía y en el impacto económico”.

Los datos de la OECD muestran que España, después de Argentina, es el país que tiene una recesión más dura. El economista señala que: “Somos el país de a OECD que tiene la caída más brusca de su economía y el Consejo General de Economistas habla del 12.2%, estamos en el extremo peor de la debacle económica”. Y cree que nosotros “no hemos hecho lo suficiente para reaccionar ante las consecuencias económicas de la pandemia”.

De cara a Navidades, el economista declara que lo que deberíamos hacer es que: “Si no vamos a restaurantes, que nos lo sirvan en casa, si vamos a comprar, que al menos haya la logística y la distribución, la campaña navideña influye mucho, pero este es un año raro en el que confiábamos en el resquicio del último trimestre del año y lamentablemente el último trimestre pincha y esto tiene una complicación para el cierre del año y también para el comienzo del próximo año”.

“No hemos hecho lo suficiente para reaccionar ante las consecuencias económicas de la pandemia”

Ante el aumento de la deuda pública y el déficit público, el economista explica con preocupación que: “La deuda pública puede acabar este año en el orden de 120 o 125 del PIB, la situación es desastrosa, tenemos la suerte de que haya una neutralización por parte de la Unión Europea este año y esto nos da un poquito de maniobrabilidad”. Y en cuanto al déficit, Gay de Liébana expone que: “El déficit público puede ser del 15% del PIB, esto es preocupante y entraña otra consecuencia, que con la atmosfera económica tan complicada, que tenemos un problema de paro que puede hacer llegar a aumentar la tasa al 20%, que es un disparate”.