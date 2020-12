Jano García desvela en TRECE la diferencia clave entre la crisis económica del 2008 y la actual

Jano García, economista y director de 'El Liberal', analiza en 'La Lupa de la mañana' la recesión económica que sufrirá España. El economista expone que: “Las previsiones de la OCDE mejoran las previsiones de otro tipo de instituciones, obviamente el Gobierno es mucho más optimista no sólo el desplome del PIB si no en el crecimiento económico”.

Comparando la crisis económica provocada por la pandemia con la crisis que sufrió España en el año 2008, el director de 'El Liberal' defiende que: “Esto es la crisis del 2008 pero a toda la velocidad, la crisis del 2008 fue una recesión que duró mucho tiempo, esto va a ser una caída en picado y esto se traslada en un aumento del desempleo, hablamos de 1 millón de personas que están bajo los ERTES y 100.000 empresas quebradas, la traducción es que vamos a vivir más pobres durante mucho tiempo”.

"Esto es un proceso lento y más en un país tan burocrático como es España"

Ante la creencia de que una vez finalice la pandemia, el consumo aumentará, el economista declara que: “Por mucho que una persona esté ilusionada por el fin de una pandemia, lo que necesita es tener dinero, yo no sería tan optimista”

Respecto a las medidas para lidiar con la crisis económica cuando la pandemia de coronavirus acabe, Jano García afirma que: “Cuando todo esto pase, los turistas volverán” pero señala que: “El problema es que hay más de 100.000 empresas que han desaparecido, entonces aunque vuelvan, no vamos a pasar de la noche a la mañana de haber destruido 100.000 empresas a generarlas, esto es un proceso lento y más en un país tan burocrático como es España”.

Esta mañana Isabel Ayuso ha inaugurado el hospital Isabel Zendal en Madrid, el director de 'El Liberal' opina que: “La Comunidad de Madrid no va a utilizar este hospital sólo para el coronavirus, en un futuro lo utilizará también por ejemplo para la gripe y evitar la saturación del resto de hospitales de Madrid” y expone que: “No me parece que sea una mala inversión y creo que puede funcionar de verdad, no sólo para esta pandemia si no para posteriores brotes, que muchos damos por hecho que una vez llegue la vacuna, el coronavirus va a desaparecer, y eso no es así”.