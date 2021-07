Inocencio Arias en 'La lupa de la mañana' de TRECE: "En Cuba se está viviendo peor que en los 70 con Franco"

El diplomático Inocencio Arias ha estado en ‘La lupa de la mañana’ de TRECE para explicar la situación por la que está atravesando Cuba en la que miles de cubanos se están echando a las calles para reclamar sus libertades y derechos.

“La pandemia ha sido la última gota que ha colmado el vaso, el país ya estaba mal anteriormente, en la cual no ha hecho una gestión pésima pero tampoco ha satisfacido las necesidades de los ciudadanos” pone de manifiesto Arias que añade que “se trata de un régimen que lleva 62 años, que cuando estuvieron allí hace unos años Barack Obama y el Papa se pensó que se llevaría a cabo un cambio radical y, sin embargo, la situación sigue igual, sin libertad y sin un desarrollo económico que la potencialidad de la isla debería darle” y ha destacado que “se está viviendo mucho peor que aquí en España se vivía en los años 70 con Franco, el nivel de vida de los cubanos que están en un país régimen dictatorial con todo el resorte del poder es muy bajo”.

También ha valorado el comunicado que ha sacado Exterior sobre la situación en Cuba, “ha sido un comunicado medio clandestino y no podíamos esperar otra cosa de un gobierno en el que mínimo cinco ministros admiran el castrismo” y ha recalcado que “decir que Cuba está mal porque Estados Unidos la está asfixiando económicamente porque le han montado un bloqueo genocida es lamentable por parte de una persona adulta española y eso lo ha dicho un secretario de Estado de este gobierno." Y ha querido poner en relieve que “además a Pedro Sánchez que no le gusta comprometerse criticando a un régimen de izquierda es difícil pensar, en cambio, en otro país con un régimen de derechas, Sanchez estaría capitaneando y advirtiendo al gobierno en cuestión de que no solo se va a mover sino que también va a actuar la Unión Europea”.