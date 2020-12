Inocencio Arias analiza la reclamación de Marruecos de Ceuta y Melilla: "Es una respuesta a Pablo Iglesias"

Inocencio Arias, diplomático, analiza en 'La Lupa de la mañana' las presiones de Marruecos al Gobierno español sobre Ceuta y Melilla. El diplomático expone que “las declaraciones del primer ministro marroquí hay que situarlas primero en un periódico egipcio, pero segundo y, sobre todo, esto es una respuesta a lo de Pablo Iglesias”. Y justifica que los marroquíes han pensado “usted de pronto habla sin venir a cuento de que en el Sáhara hay que hacer un referéndum, cosa que no aceptamos, pues ahora yo diré una cosa que vengo reclamando hace tiempo y es que quiero que Ceuta y Melilla pasen a Marruecos y lo digo en voz alta”.

Sin embargo, Inocencio Arias le quita importancia al asunto: “No hay que tomárselo a más” y defiende que hay que darse cuenta de que “el tema no es una tontería, pero no creo que Sánchez deba romper relaciones por esto, es una descortesia pero nada más”.

"No tenemos nada que negociar porque la soberanía española es innegociable y porque son ciudades españolas desde hace 5 siglos"

Respecto a que el Gobierno de España haya llamado a consultas a la embajadora de Marruecos tras las declaraciones del primer ministro sobre Ceuta, el diplomático opina que “si han convocado a la embajadora marroquí para que vaya al ministerio, le habrán dicho que cómo se mete ahora en este berenjenal, y que sabemos que viene reclamando Ceuta y Melilla aunque son españolas desde hace 5 siglos, bastante antes de que se hiciera el reino de Marruecos”. Y añade que esas declaraciones son “inapropiadas, es un gesto de mal gusto y de mala voluntad, ya sabemos cual es su postura, no es la primera vez que lo dicen”.

En las declaraciones el jefe de Gobierno marroquí advierte que llegará el día que se reabra “el asunto de Ceuta y Melilla, tan marroquíes como el Sáhara. Inocencio Arias manifiesta que “nosotros no tenemos nada que negociar porque la soberanía española es innegociable y porque eran ciudades españolas antes de que usted existiera, no se las hemos robado”.

"El Gobierno de coalición le va a pasar factura a España en muchísimos sitios"

Ante las declaraciones de hace un par de semanas de Donald Trump sobre el Sáhara, el diplomático declara que “les ha tocado el gordo de Navidad con las declaraciones de Trump” y justifica que “la potencia más grande del mundo admite, cosa que la ONU no admite, que el Sáhara es marroquí. Esta discusión, en lo que afecta a nosotros, no ocurriría si Pablo Iglesias, en el momento más inoportuno del año, en el momento en el que le vamos a pedir a Marruecos que vigile las cosas y que no salgan más miles de personas hacia las islas Canarias porque nos crean problemas muy grandes, y en el momento de la pandemia más, pues en ese momento, no puedes insultar a los marroquíes”.

En relación a la actuación del Gobierno de coalición de nuestro país, el diplomático afirma que “a medio o largo plazo, el Gobierno de coalición le va a pasar factura a España en muchísimos sitios” y ejemplifica con “los servicios de inteligencia de otros países como Estados Unidos o Alemania no nos van a pasar información sabiendo que puede acabar en Irak o Venezuela y además, que un miembro del Gobierno destacado esté socavando la imagen del Rey, para la imagen de España en el exterior es muy malo”.