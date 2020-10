Fernando de Haro: "El partido de Abascal no tiene propuesta, no tiene programa, no es capaz de vertebrar"

Fernando de Haro, periodista, analiza en 'La Lupa de la mañana' la moción de censura de VOX al Gobierno de Pedro Sánchez. El periodista afirma que: "La moción la ha perdido Abascal, es decir, sabiamos que Abascal no tenía votos suficientes para conseguir quitar a Sánchez de la presidencia del Gobierno, pero ésta era una ocasión para ganar apoyo, para ganar popularidad".

"A VOX le va mal la complejidad, en cuanto lo sacas de cuatro afirmaciones contundentes, no es capaz de vertebrar".

Respecto al debate de la moción de censura en el Parlamento, Fernando de Haro declara que: "Lo que hemos visto ayer y hoy es que el partido de Santiago Abascal no tiene propuesta, no tiene programa, cuando tiene tiempo indeterminado para intervenir, no es capaz de vertebrar". Y el periodista añade que: "A VOX le va mal la complejidad, en cuanto lo sacas de cuatro afirmaciones contundentes, no es capaz de vertebrar".

En cuanto al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el periodista Fernando de Haro expone que: "Para sorpresa de muchos, Casado ha hecho un discurso marcado y ha estado muy eficaz en su intervención parlamentaria poniéndo en manifiesto la incapacidad de Santiago Abascal para articular un discurso". Fernando de Haro sigue analizando al Partido Popular y defiende que: "Desde hace mucho tiempo el PP estaba muy obsesionado con VOX, hoy me parece que con acierto Casado ha definido el espacio propio del Partido Popular, veremos si se convierte en una forma continua de hacer política, si es así, el PP habrá encontrado su espacio y habrá dejado de mirar con cierto complejo a VOX".

Tras un gran debate sobre quién ha ganado la moción de censura, Fernando de Haro opina que: "Casado ha conseguido que la victoria de Sánchez en la moción de censura no sea absoluta".