Enrique López explica en TRECE las claves de la nueva iniciativa de Madrid para hacer frente a los okupas

Enrique López, Consejero de Justicia de Madrid, ha estado en ‘La lupa de la mañana’ de TRECE para analizar toda la actualidad política y judicial, así como la nueva herramienta que está en marcha, el número ‘112 okupación’

“Se trata de una medida que anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso para combatir la okupación, no se trata solamente de solo un teléfono, detrás habrá unos técnicos en vivienda y aquí pueden llamar todos aquellos que se vean afectados por cualquier acción ilegal en relación a sus viviendas y se les va a dar el asesoramiento oportuno, así como mostrar las diferentes vías para reclamar la devolución del inmueble, en definitiva, es un servicio puesto para que los ciudadanos accedan a él y obtener información de un técnico en vivienda” asegura López.

“La consejería competente también ofrece viviendas sociales temporales a aquellas personas afectadas por la okupación, se trata de buscarle solución si les privan del domicilio que vivían, obviamente va afectar a un número mínimo de víctimas que en la mayoría de casos son segundas viviendas”.

“Ante la denuncia de cualquier acto de okupación o ilegalidad del inmueble se le exime al propietario de que tenga que acreditar esa propiedad a la policía local, ya que a través de un convenio que hemos realizado puedan acceder online al registro de la propiedad y puedan constatar que la propiedad pertenece al denunciante”, dice Enrique y “ya está en funcionamiento” asegura.

“Esta quinta ola no está azotando menos que a otras comunidades, la incidencia acumulada es muy inferior a la media nacional, la presión hospitalaria ha aumentado ligeramente en camas y ha bajado en UCI, tenemos la tasa de mortalidad más baja junto a Baleares de toda España y uno de los factores principales que determina la presión demográfica en estos meses de julio y agosto es que sufre una bajada de ciudadanos que se marchan de Madrid en verano, pero sí es necesaria el acopio de vacunas porque el Gobierno ha reducido el número de vacunas que envía a las comunidades y esto va a provocar que no podamos vacunar no podamos vacunar por no tener los medios suficientes a los jóvenes, recordando que Astrazeneca no se puede administrar a los menores de 50 años” afirma.

De cara a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ha asegurado: “desconocer que la actual Ministra de Justicia pueda aportar en positivo o negativo a este proceso, quien tiene que apostar claramente por este proceso es Pedro Sánchez en dos vías, en primer lugar, asumir que tanto en España como Europa están cambiando muchas cosas y hay que fortalecer la imagen de independencia del poder judicial hacia un modelo que permita elegir a los jueces a otros jueces, y en segundo lugar, que se defienda la independencia del poder judicial respetando sus decisiones y no procesando indultos como hemos visto” insistiendo en esto último.

Finalmente, ha puesto de manifiesto que “se lleva trabajando en buscar una solución a que los jueces puedan dar un salto a la política activa, como es mi caso. Ha habido varios intentos de solución, como ocurrió con la vuelta del juez Garzón, un sistema que obligaba a los jueces a estar de excedencia forzosa pero cobrando su sueldo y luego recuperaban su plaza, luego se pasó a un sistema con ciertas incompatibilidades, y posteriormente, a un sistema libre que reformó el PSOE en 2011. “Personalmente creo que hay que darle una vuelta pensando en la imagen de independencia”, opina Enrique López.