El director del Zendal habla claro: "No hemos vaciado los hospitales de profesionales para traerlos aquí"

Fernando Prados, director del Hospital Isabel Zendal de Madrid, analiza en 'La Lupa de la mañana' la evolución de la pandemia y la gestión del nuevo hospital. Ante las críticas recibidas, el doctor expone que “tener críticas, alabanzas, quejas y reclamaciones es lo normal en la gestión, y además son necesarias porque dan información de lo que están ocurriendo”. Y señala que “al final, las críticas y las sugerencias sirven para determinar qué medidas hay que tomar para buscar que haya mayor confort y que la gente perciba el trabajo de mejor manera”.

Sin embargo, el médico se muestra preocupado porque afirma que “hay muchas veces que esas cítricas, por desconocimiento o maldad, están llegando a preocupar y a ser irresponsables porque preocupan a los familiares que no pueden ver a sus pacientes”. El doctor defiende que en TRECE que “aquí lo que están haciendo un grupo de profesionales es especializarse trabajando en una enfermedad nueva, el covid, el que están dando lo mejor de si mismos para poder tratar a los pacientes lo mejor posible”.

"Se contrataron a más 11.000 sanitarios y sólo han venido menos de 1.000, no hemos vaciado los hospitales de profesionales"

Respecto a las críticas a la comida servida en el hospital Isabel Zendal, su director manifiesta que “ha habido problemas con las comidas, pero es que esto es un hospital, no es un restaurante, y lógicamente las comidas no tienen el gusto o la percepción que pueden tener en un restaurante”. Y señala que “aquí utilizamos la comida para que los pacientes mejoren lo antes posible”. El hospital también ha recibido críticas sobre el personal, el doctor Fernando Prados declara que “es verdad que ha venido personal que ha sido contratada por el Servicio Madrileño de Salud, pero se contrataron a más 11.000 y sólo han venido menos de 1.000, no hemos vaciado los hospitales de profesionales para traerlos al Zendal si no que hemos traído una parte pequeña del número de contratos que se hicieron para atender exclusivamente el covid”.

Ante la ausencia de quirófanos y de servicios de urgencias en el hospital, el médico lo refleja como “lógico” y justifica que “cuando hemos estudiado esta enfermedad nos hemos dado cuenta de que estos pacientes no requieren quirófanos. Lo mismo con la ausencia de servicios de urgencias, los pacientes vienen ya diagnosticados en los servicios de urgencias de otros hospitales con criterios de ingreso”. El director del hospital Isabel Zendal opina que tienen otras críticas que “están basadas en el desconocimiento de lo que es esto” y expone que “es un hospital monográfico especializado en tratar a pacientes covid, con todos los medios y recursos necesarios para tratar a este tipo de pacientes y con profesionales del sistema que ya han trabajado con esta patología”.

"Los pacientes vienen ya diagnosticados en los servicios de urgencias de otros hospitales con criterios de ingreso"

Como mensaje a la nueva ministra de sanidad tras la marcha del ministro Salvador Illa, el doctor pide que “intente ponerse al frente de la solución, de soluciones a las comunidades autónomas que las están demandando, y que evidentemente, que haga caso a los profesionales que estén luchando de una forma titánica desde el primer día contra esta enfermedad”.

Por último, el director del hospital recalca la importancia de entender lo que es el Isabel Zendal: “Lo que tenemos aquí es un hospital de pandemia, hecho durante la pandemia, para dar servicio a la pandemia y ver eso mal, no tiene mucho sentido”.