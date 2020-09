La CEOE no dará su apoyo si no se incluye al comercio y la hostelería en la prórroga de los ERTEs

Marta Ruiz, Jefa de economía de Cope, opina en 'La Lupa de la mañana' sobre la negociación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) entre gobierno, empresarios y sindicatos.

Marta Ruiz cuenta cómo el Gobierno insiste en que la prórroga de los ERTEs se debe ceñir al sector del turismo y otras actividades derivadas mientras los agentes sociales insisten en que no hay que dividir entre sectores si no que hay que centrarse en la situación particular de cada empresa.

La jefa de economía de la Cope expone que desde UGT se daba por hecho que va a ser complicado que esta prórroga se pueda extender a todos los sectores mientras que desde la CEOE el mensaje sigue siendo el mismo, ellos no darán su apoyo si no se incluye al comercio y la hostelería en la prórroga de los ERTEs.

Lo que asegura el Gobierno es que las extensiones continuarán para las empresas que tengan que alargar los ERTEs por causa mayor, por el Covid.

"Es una cuestión de dinero"

Marta Ruiz opina que “es una cuestión de dinero, pero no debemos olvidar que vamos a recibir 21.300 millones de euros por parte de Bruselas para hacer frente al pago de los ERTEs y ya llevamos gastado más de ese dinero en este mecanismo que es tan necesario para frenar la destrucción de empleo”.