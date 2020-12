Un catedrático de química orgánica desvela en TRECE las claves de la nueva cepa del coronavirus

Javier Pérez Castells, catedrático de química orgánica en el CEU-San Pablo, analiza en 'La Lupa de la mañana' la situación del coronavirus en España. Respecto a la nueva mutación de la covid-19 descubierta en Reino Unido, el químico explica que lo que sabemos es “que se ha producido una mutación en la proteína que le da nombre al coronavirus, que es la que utiliza para empezar su proceso de infección, es decir, reconocer una enzima nuestra en una de nuestras células”. El catedrático manifiesta que “se supone que al haber realizado la mutación, es capaz de reconocer nuestras células de una forma más eficiente, y por tanto, es más contagioso”.

Sin embargo, el químico expone que “no es una prueba definitiva” y justifica que lo que han hecho ha sido “ver esa mutación, ver que la nueva cepa se ha extendido enormemente en Gran Bretaña, ahora mismo casi el 80% de la gente que se infecta en ese país lo es con la nueva cepa, lo cual indica que si ha desplazado a la antigua es porque contagia mejor”. Además, explica el catedrático de química orgánica, “también han visto que se ha producido un aumento en el índice de reproducción del virus, es decir, que ahora han pasado de 0,3 a casi 1, cada persona contagiada ahora ya contagia a otra persona”.

Respecto a la letalidad de la nueva cepa de coronavirus, el químico defiende en TRECE que “la tendencia natural de los virus es hacerse más contagiosos, pero menos letales, porque al virus lo que le interesa es esparcirse mucho pero no matar a su huésped para poder así contagiar a las personas, en este caso, no se tiene constancia de que este cambio produzca mayor mortalidad o mayor morbilidad, pero tampoco se sabe que no lo sea".

Ante la efectividad de la vacuna en la nueva cepa, el catedrático señala que “como todo en la pandemia, nada se puede afirmar con seguridad” pero expone que “todos los expertos están bastante de acuerdo en que la vacuna sigue sirviendo, porque la vacuna está modificando otra proteína que es más estable, e incluso si se producen cambios en dicha proteína, la vacuna seguiría siendo efectiva”.

El descubrimiento de la nueva cepa de coronavirus sorprende a toda la población, sin embargo, el catedrático afirma que “es frecuente” y justifica que hay que tener en cuenta que “los organismos mutan más cuanto más se reproducen y más organismos hay, y en este momento sobre nuestro planeta seguro que no hay nada que se reproduzca con tanta rapidez como el coronavirus, y en esas reproducciones se pueden producir mutaciones y cambios en el virus”.