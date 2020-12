Carmen Labayen, sobre la ley de eutanasia: "Los enfermos defienden que les ayuden a vivir, no a morir"

Analizamos con Carmen Labayen, jefa de Sociedad en COPE, el caso de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, y la ley de eutanasia propuesta por el Gobierno de nuestro país en 'La Lupa de la mañana'. Mañana el Congreso tiene que examinar y votar la ley de eutanasia y la periodista defiende que “lo previsible es que la mayoría acabe apoyando la ley y que salga adelante, y ya quedaría el tramite en el Senado y después, la vuelta al Congreso”.

Sin embargo, la jefa de Sociedad en COPE expone que: “Que haya esa mayoría en el Congreso no quiere decir que no haya otra parte de la sociedad que no apoya lo que está fomentando la eutanasia, que se pueda considerar un derecho, que pueda ser ofertada como un servicio más dentro de los ofrece la sanidad pública” y explica que Jordi Sabaté y su campaña es “una de estas personas, el cree que una vez que se despenalice la eutanasia, lo que estará en peligro es la calidad de vida de enfermos como él, y es que los recursos se pondrán más en ayudar a morir que en ayudar a vivir, y lo que él quiere, que otros muchos enfermos como él defienden, es que se les ayude a vivir, que se les proporcionen los medios que necesitan para tener una vida digna, que se inviertan recursos en la investigación para que se puedan conseguir los tratamientos que necesitan, no que se les proponga morir”.

"La rapidez de la ley se debe a que este Gobierno considera que estas leyes consideradas ideológicas y polémicas les dan rédito electoral"

Jordi Sabaté, enfermo de ELA, invita a unirse a todos aquellos que quieran a la campaña #mueveundedoporlavida' y la periodista de COPE señala que esto es “lo que nos propone defender en estas 24 horas, coincidiendo la finalización de la campaña con el voto en el Congreso de esta ley”.

Ante la urgencia del Gobierno por sacar adelante la ley de eutanasia, la jefa de Sociedad afirma en TRECE que parece ser que el Gobierno, el principal partido que lo propone y también su socio principal, “consideran que estas leyes consideradas ideológicas y polémicas les dan rédito electoral y por eso quieren llevarlas a cabo cuanto antes, es lo que están haciendo”. Y justifica que “desde luego, ha ocurrido con la reforma educativa y ahora lo vemos de nuevo con la ley de eutanasia”.