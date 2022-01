El padre de Esther López, en TRECE: "¿Por qué no declara si es inocente?, que alguien me lo explique"

“No sabes si es una pesadilla o una realidad… así no se puede vivir”, relata cabizbajo el padre de Esther López. Tras dos semanas en paradero desconocido, la búsqueda de esta mujer, de 35 años, continúa en Traspinedo, Valladolid. “Se había dado una ducha y me dijo, “me voy a ver el partido de fútbol” … Más contenta… creo que la escuché cantar. No la he vuelto a ver, ha desaparecido de mi vida, parece que se la ha tragado la tierra y no sabemos nada más”.

Miguel, el padre de Esther López, ha atendido a las cámaras de TRECE para que la desaparición de su hija no quede en el olvido. Con la cabeza agachada y sacando fuerzas para atender a los medios relata las últimas noticias que le llegan sobre el caso: “El capitán que lleva el caso me dijo que habían terminado de inspeccionar la viviendo y ahora iban a hacerlo con el coche. Hay que esperar a ver si sale algo o no. Cuando manden las muestras… él me ha dicho que no van a parar, que va a dar con ello como sea y yo confío en él. La Guardia Civil está haciendo una labor impresionante”

El miércoles 12 de enero, Esther quedó con amigos a ver un partido de futbol en un bar del pueblo. Al volver, un amigo iba con ella en el coche hasta que Esther se bajó del vehículo y no se supo más de su paradero. Ramón alias 'El Manitas', vecino del pueblo, es el único sospechoso, y detenido: “Yo no he vuelto a salir de casa, ni he vuelto a hablar con nadie. A Ramón ‘El Manitas’ no le conozco y no creo que nadie del pueblo le conozca. A mi hija nunca le he oído hablar de él. No entiendo por qué no declara si es inocente, que alguien me lo explique. Tampoco entiendo que diga que ha hablado con ella cinco días después y luego es mentira… no lo sé”.

?? "Ha desaparecido de mi vida, parece que se la ha tragado la tierra. No he vuelto a hablar con nadie desde su desaparición, no les he escuchado decir que mi hija tuviera relación con Ramón 'El manitas'".



?? Miguel, padre de Esther López, en #LaLupa27Epic.twitter.com/hzKdnJfdND — La Lupa (@LaLupaTRECE) January 27, 2022









“A ninguno de sus amigos los he oído declarar que mi hijo tuviera relación con Ramón. Nadie me ha explicado lo que sucedió, lo he dejado todo en manos de la Guardia Civil. Desde que se baja mi hija del coche es cuando desaparece. Es un caso rarísimo”, explica el padre de la joven.

A pesar de la incertidumbre, Miguel mantiene la calma y deja el caso en manos de los profesionales en los que confía: “La primera vez que he oído hablar del tal “manitas” ha sido ahora. No sabía que existía esta persona. La policía a lo mejor sabe cosas, pero hasta que no tengan certezas no me lo quieren decir, y hacen bien. Lo único que lo saben con certeza son hechos y el resto son suposiciones que no llevan a ningún sitio”.

Última hora de en la investigación de la desaparición de Esther López

EFE - El Equipo de Investigación Ocular (ECIO) de la Guardia Civil inspecciona este jueves el turismo del detenido por su supuesta implicación en la desaparición de Esther López hace quince días en Traspinedo (Valladolid), han informado a Efe fuentes del instituto armado. El vehículo se encuentra desde la tarde del miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, donde se lleva a cabo su registro e inspección minuciosa.

En Traspinedo, los medios empleados este jueves para la búsqueda de la mujer se centran en la utilización de un dron, que sobrevolará la zona en la que Esther López fue vista por última vez el 12 de enero, a las afueras de la población, cerca de la casa del arrestado y de las proximidades un restaurante donde se supone que la dejó un amigo esa noche.

Mientras, los agentes aguardan los resultados del Servicio de Criminalística con sede en Madrid, al que han enviado muestras y materiales recogidos durante la inspección practicada en la vivienda del detenido situada en Traspinedo, unas tareas que concluyeron durante la jornada del miércoles.

Las averiguaciones continuarán a lo largo de la jornada, antes de que el detenido, de 48 años, apodado El Manitas, tenga que comparecer ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid. Tras la detención del sospechoso, el pasado sábado, la juez decidió ampliar 72 horas el tiempo en el que puede permanecer arrestado, hasta las 9.00 horas de mañana viernes, cuando de nuevo tendrá que comparecer en sede judicial. El Juzgado determinará entonces si el detenido queda en libertad o ingresa en prisión.