Samboal: "Tenemos un Gobierno enredado en salvar el pecado original de su gestión: la manifestación del 8M"

España e Italia son los dos países de la UE en los que ha bajado la demanda de crédito en las últimas semanas. Eso no significa que los empresarios no necesiten dinero, ni tengan interés por invertir o crear nuevas líneas de negocio. Eso significa que no tienen expectativas de que esas líneas de negocio o esas inversiones funcionen y por lo tanto, prefieran esperar. ¿Por qué esa falta de interés? Pueden ser muchas: la debilidad de la economía, el anuncio de nuevos impuestos, la inseguridad jurídica. Los datos del mes de mayo son los peores en el mercado laboral de la serie histórica en este mes. En otras circunstancias, se tendría que estar creando empleo para intentar dinamizar el sector turístico. En estas, apenas se ha subido la afiliación a la Seguridad Social.