Ana Samboal: "Todos los millones prometidos a distintos sectores deberán ser respaldados por la Unión Europea"

No hay acuse de recibo desde Moncloa pero seguro que han llegado muy claritas las palabras que han pronunciado los presidentes de las grandes empresas. Ya solo la foto y la reunión de estas personas las que representan a las primeras empresas de nuestro país, deja claro el respaldo a la posición de la CEOE en la dura negociación sobre la prórroga de los ERTE. O se prorrogan o esos empleos que hay en suspenso pueden acabar en nuevos parados. Hay otra cuestión importante: la seguridad jurídica, es decir... no me cambie usted presidente las reglas en el partido.